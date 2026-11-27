El Ayuntamiento de Valencia recorta la asignación económica a Vox para sus gastos de funcionamiento y le exige que devuelva 2.290 euros por la reducción del grupo municipal, que pasó de cuatro a dos ediles con la expulsión por parte del partido de Juanma Badenas y Cecilia Herrero.

El orden del día de la Junta de Gobierno Local recoge como primer punto del día este reajuste, que dejará al grupo municipal de Vox con 24.195 euros para este ejercicio.

Según el expediente al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el importe de la dotación económica correspondiente al grupo municipal Vox Valencia ascendió a 26.486,09 euros para 2026.

El gasto total para la partida de todos los grupos políticos municipales asciende a los 198.476 euros.

Este pago, según el informe, se hizo efectivo a los grupos políticos mediante dos abonos: el 75 por ciento el día 4 de febrero de 2026 y el 25 por ciento restante el 31 de julio de 2026, por lo que ahora con la reducción a la mitad del grupo municipal Vox, se le exige que devuelva una parte.

Concretamente, los servicios municipales han reajustado el cálculo correspondiente al componente variable mensual de la dotación económica por representante electo.

Según detalle el expediente, la asignación económica consta de un componente fijo (4.746,58 euros) y un componente variable anual (19.448,92 euros). El total queda en 24.195,50 euros.

Con todo, este viernes la Junta de Gobierno Local tendrá que aprobar esta cuantía y exigir al grupo municipal Vox Valencia el reintegro de la cantidad de 2.290,59 €, "en concepto de diferencia percibida en exceso respecto del componente variable tras la reducción de su número de concejales".

El Pleno municipal tomó conocimiento del paso de ambos concejales a la condición de concejales no adscritos el pasado 30 de octubre de 2026.

El Reglamento Orgánico y del Pleno establece que el concejal no adscrito "contará con los medios materiales, y la posible disponibilidad de personal administrativo, imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones corporativas", pero "sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".

Expulsión

El Comité de Garantías de Vox echó por sorpresa a sus concejales considerados díscolos de Valencia Juanma Badenas y Cecilia Herrero.

Ambos explicaron que se enteraron de la decisión por el secretario del Ayuntamiento. Al respecto, explicaron que las razones "tienen que ver con cuestiones de carácter partidista" y de "funcionamiento interno del partido".

Según afirmaron, las causas esgrimidas van desde acudir a un acto de "una persona tan radical" como Iván Espinosa de los Monteros, expulsado de Vox en marzo, a participar en una cena "con amigos", pasando por un retuit.

La expulsión de los dos concejales, sin embargo, no pone en peligro la continuidad del pacto de gobierno entre PP y Vox. Ambos mantienen sus competencias (Badenas como concejal de Patrimonio y Herrero como concejal de Responsabilidad Patrimonial) y, de hecho, votaron a favor de los asuntos clave, como el primer trámite del presupuesto para 2027.

En marzo de 2025 se produjo una situación muy similar. Badenas fue suspendido temporalmente de militancia cuando se le abrió un expediente disciplinario por la adjudicación de un contrato presuntamente irregular, mientras que Herrero pidió baja voluntaria del partido.

Esto puso en peligro el gobierno local y obligó a la alcaldesa de Valencia a remodelar el equipo municipal.

Badenas era el segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal, además de responsable de áreas como Empleo y Parques y Jardines. Herrero, por su parte, lideraba las áreas de Emprendimiento y Agricultura. La portavocía del grupo municipal de Vox pasó a José Gosálbez, que asumió también las competencias de Empleo.

Posteriormente, en abril, ambos fueron readmitidos en la formación y volvieron a formar parte del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, aunque con otras competencias.