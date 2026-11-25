Valencia incrementará la edificabilidad, la altura y el número de plantas para crear más viviendas

Valencia aprobó este miércoles reformar el Plan General para incrementar la edificabilidad, la altura y número de plantas y facilitar una mayor capacidad residencial.

La Comisión de Urbanismo votó a favor de una moción alternativa del concejal del área, Juan Giner, a una iniciativa del PSPV para la regeneración urbana que incluía esta medida.

La medida aprobada finalmente reclama que se introduzcan ajustes en las normas urbanísticas del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incrementar la edificabilidad, la altura y el número de plantas, "con el fin de promover más viviendas en la ciudad".

Además, aboga por "continuar tramitando los planes especiales y las modificaciones de planeamiento que comportan actuaciones de dotación que incluyan incremento de edificabilidad y viviendas".

La moción de los socialistas, que fue rechazada en febrero de 2025, pero que volvieron a presentar este miércoles, pedía que todas las viviendas que se obtengan mediante este método fueran para viviendas protegidas.

Esta iniciativa, según fuentes municipales, se enmarca dentro del proceso de actualización de las normas urbanísticas del PGOU, que continúa su tramitación hacia su aprobación en los próximos meses tras completar el segundo proceso de información pública.

Entre las novedades figura la remonta (incorporación de nuevas plantas a edificios existentes), siempre que las actuaciones resulten técnicamente viables y cumplan las condiciones urbanísticas, de seguridad y habitabilidad que correspondan.

La edificabilidad determina la superficie que puede construirse en una parcela, pero su posible incremento y la modificación de alturas deberán concretarse mediante los instrumentos de planeamiento y los trámites que resulten aplicables.

En paralelo, en la tramitación de planes especiales y modificaciones de planeamiento ya se está teniendo en cuenta la inclusión de actuaciones de dotación y un incremento de la edificabilidad destinada a vivienda.

Estas actuaciones permiten adaptar la ordenación de un ámbito urbano y atender las necesidades de infraestructuras y dotaciones asociadas a los cambios previstos, según estas fuentes.

Revisión del PGOU

La revisión de las normas urbanísticas de la ciudad responde a la necesidad de adaptar un texto aprobado en 1988 a la nueva realidad urbana y a la legislación vigente.

Así, pretende refundir en un único texto las sucesivas modificaciones y simplificar la tramitación de licencias y autorizaciones ofreciendo conceptos más claros y homogéneos.

Además, busca dar encaje legal a las nuevas fórmulas habitacionales, como la vivienda colaborativa o los alojamientos temporales de uso no turístico.

Uno de los cambios principales es la clarificación de definiciones y parámetros que, por su complejidad, han generado interpretaciones distintas.

En la práctica, precisar el alcance de conceptos como el patio de manzana evita discrepancias sobre si determinados espacios interiores computan como patio a efectos de condiciones de edificación.

Del mismo modo, concretar el concepto y el régimen del patio inglés permite encajar con mayor seguridad soluciones semienterradas habituales en edificación, acotando su admisibilidad y sus condiciones.

La actualización incorpora además, de manera genérica, aspectos vinculados a sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, incluyendo referencias a la ubicación de paneles solares fotovoltaicos en edificios.

El objetivo práctico de esta inclusión transversal es facilitar un encaje normativo más claro cuando se proyectan y se tramitan este tipo de instalaciones.

Junto a ello, el documento incorpora novedades legislativas sobre distintos títulos habilitantes (licencias, declaración responsable y comunicación), y actualiza el régimen aplicable a situaciones urbanísticas preexistentes para aportar mayor claridad y seguridad jurídica.

Centro de salud

Por otra parte, la Comisión de Urbanismo acordó elevar al Pleno la aprobación definitiva de la modificación urbanística que permitirá destinar una parcela al nuevo centro de salud de Penya-roja, en el distrito de Camins al Grau.

El cambio afecta a la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana y plantea compatibilizar la futura dotación sanitaria con la reserva de suelo educativo del barrio.

La propuesta comprende un ámbito de 6.739 metros cuadrados, situado junto al camino de Penya-roja y la calle del Riu Escalona.

La distribución prevista asigna 2.050 metros cuadrados al centro de salud y conserva 4.505 metros cuadrados para equipamiento escolar.

Otros 183 metros cuadrados se califican como viario, que se destinará preferentemente al tránsito peatonal. Para mantener la superficie educativa, la reordenación incorpora a esa reserva un tramo de la calle de Martí Domínguez Barberà.

El suelo mantiene su carácter dotacional público y la modificación no supone un incremento de la edificabilidad lucrativa.

La parcela sanitaria se dimensiona para las necesidades trasladadas por la Conselleria de Sanitat, que contempla una superficie construida estimada de 2.410 metros cuadrados para el futuro equipamiento.