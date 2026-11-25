Un informe del Ayuntamiento de Valencia revela que las tres zonas de la ciudad más vulnerables son Pobles de l'Oest, Benicalap y Rascanya, los tres distritos que conforman la periferia norte de la capital.

Así se desprende del estudio de Áreas Vulnerables que el Consistorio publica cada tres años, que hace este cálculo en función de los servicios públicos de la zona, la situación demográfica del barrio y la renta media, tasa de paro o nivel de estudios de la población.

El distrito Pobles de l'Oest (con un 45% de población considerada vulnerable) lidera la clasificación, pero no por un colapso de todos los indicadores, sino por una distancia física elevada a los servicios y el transporte público, sumado a unas bolsas de riesgo de exclusión social en zonas específicas de Benimàmet.

Por su parte, Benicalap (con un porcentaje de vulnerabilidad global del 34%) sufre estas grandes distancias, pero también precariedad socioeconómica, según se desprende de los resultados del análisis municipal.

Atendiendo únicamente al indicador puramente económico, el 23% de la población es vulnerable y un 16%, potencialmente vulnerable, con algunas áreas en las que la media de la renta no supera los 10.000 euros.

En Rascanya, con un 21% de población en situación de vulnerabilidad, esta se debe principalmente a factores socioeconómicos, ya que solo el 2% del vecindario está lejos de los servicios públicos.

Por su parte, el 37% está en riesgo de exclusión social y un 16% es potencialmente vulnerable, con algunas zonas con rentas medias de unos 8.000 euros al año y un riesgo de pobreza del 52% en la sección analizada más castigada.

Mapa de Rascanya según la variable socioeconómica EE

Asimismo, en algunos sectores el desempleo supera el 13% y casi el 30% de la población adulta no tiene estudios primarios. El barrio de Orriols es el que obtiene mayor puntuación de vulnerabilidad, frente a la zona nueva de Sant Llorenç, con rentas más altas y menor riesgo de pobreza.

Se trata de barrios con un perfil residencial y trabajador, que crecieron con fuerza durante la segunda mitad del siglo pasado para acoger el crecimiento demográfico de la ciudad.

Además, si se compara con el primer informe realizado por el Consistorio en 2019, la situación en Benicalap y Rascanya ha empeorado. El primero ha pasado de 9 secciones vulnerables a 12 y el segundo, de 6 a 9.

Riesgo de exclusión social

En cuanto a vulnerabilidad socioeconómica, le siguen, según este estudio, los distritos de Poblats Marítims (27%), Olivereta (19%), Quatre Carreres (9,7%), Jesús (9,2%) y Algirós (8,8%). Se concentra principalmente en los barrios de Nazaret, algunas secciones de El Cabanyal, en La Fontsanta, Na Rovella o San Marcelino.

Frente a estas áreas, Ciutat Vella, Eixample, Extramurs, El Pla del Real, Benimaclet y Pobles del Nord registran un cero por ciento de población en riesgo.

El objetivo de este informe es el de identificar sobre el mapa las áreas de la ciudad que están en situación de desventaja para poder llevar un "especial seguimiento".

Para ello, se analizan las 588 secciones censales. Este detalle permite detectar las bolsas de vulnerabilidad de forma precisa para poder actuar sobre ellas.

Se estudia la distancia en metros desde las viviendas hasta los centros de salud, los hospitales, los colegios e institutos, las paradas de metro y de autobús, los centros de mayores, los servicios sociales y las zonas verdes. Cruza estos resultados con los factores demográficos, como los mayores de 65 años que viven solos, el número de personas dependientes o si el barrio gana o pierde habitantes.

Finalmente, analiza los indicadores económicos y sociales, como la renta media, la tasa de paro, el nivel educativo o las características del parque de viviendas y de los vehículos.

De los 19 distritos, 12 cuentan con población en secciones censales vulnerables, aunque por razones distintas. Los distritos de Pobles del Nord, Pobles de l'Oest y Pobles del Sur, por ejemplo, aparecen en la lista por el déficit de equipamientos públicos. Otras zonas, como Patraix, La Saïdia o Extramurs, por el envejecimiento de su población.

La población de más de 64 años que vive en Valencia se ha duplicado en los últimos 45 años, pasando de los 83.342 mayores en 1981 a los 184.284 de 2026. De ellas, más de 50.000 viven completamente solos en sus casas.

Respecto a 2019, hay barrios que han mejorado y han salido de la clasificación de vulnerabilidad. Se trata de una sección censal de Benimaclet, de algunas áreas de la zona marítima de Valencia y de l'Illa Perduda y Amistad, entre otras, donde la apertura de algún centro educativo o sanitario o la renovación generacional han permitido que salgan de la zona crítica.