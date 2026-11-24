Valencia renovará las 17.000 papeleras que hay distribuidas por toda la ciudad. El Ayuntamiento ha licitado por un total de 6,6 millones de euros el contrato de sustitución, mantenimiento y limpieza del parque de las papeleras de las vías públicas.

El contrato, además, contempla la puesta en marcha de un proyecto piloto con 100 unidades inteligentes, que sean capaces de prensar los residuos de forma automática con energía solar, lo que amplía su capacidad.

Por otra parte, otras cien, de 50 litros de capacidad, deberán contar con un sensor inteligente que avise en tiempo real cuando estén al 80 por ciento. También emitirán alertas inmediatas en caso de incendio o por temperaturas altas.

Esta prestación incluirá el volcado de los datos en un sistema de seguimiento del llenado de las papeleras sensorizadas, que deberá ser accesible a los servicios municipales y a las empresas encargadas del vaciado de los residuos que contengan.

Los sensores deberán enviar al sistema como mínimo una lectura del llenado de la papelera cada hora, y deberán hacerlo las 24 horas del día 7 días a la semana. El Ayuntamiento podrá decidir en función de sus necesidades en qué papeleras quiere instalar este sistema inteligente.

En estos momentos, en la capital del Turia hay 46 papeleras compactadoras distribuidas en el centro de la ciudad.

El contrato comprende la renovación del parque, la limpieza de todas las papeleras, las reposiciones de las que desaparezcan o sean destruidas o quemadas y la puesta en marcha de estas innovaciones tecnológicas.

La duración del contrato es de 5 años, sin posibilidad de prórroga, y durante el primero se ha de acometer toda la renovación de las papeleras de la ciudad, que luego, a excepción de las solares, pasarán a ser propiedad municipal.

El pliego establece varias zonas que quedan fuera del contrato: las que hay sobre la arena de las playas, las de las grandes zonas verdes y parques cerrados y las del cauce del río Turia.

Lavado de las papeleras

Según la licitación, la frecuencia del lavado de las papeleras será de una vez cada quince días en las zonas más concurridas.

Concretamente en el centro, en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el paseo de la Alameda, en la zona de Blasco Ibáñez y en las grandes vías. Además, incluye las del paseo marítimo y La Marina entre marzo y octubre. Son unas 4.000 unidades en total.

Para el resto, la limpieza será de una vez cada dos meses, tal y como señala la licitación.

Se amplía así la frecuencia, ya que hasta la fecha, las que registran más uso se limpian una vez al mes y el resto, cada tres meses.

Además, el Ayuntamiento exige un diseño contra el vandalismo y el uso indebido, con superficies en las que sea difícil pegar carteles o materiales sin valor para el mercado negro, por ejemplo.

El corazón histórico, Ciutat Vella, tiene su propio modelo, que tendrá que aprobarse por parte de los servicios municipales. Según los pliegos, serán unas mil papeleras ancladas al suelo y de colores neutros, como arena o gris.

Para garantizar la correcta ejecución del servicio, el pliego impone a la empresa adjudicataria la adscripción de una plantilla mínima obligatoria de 17 profesionales cualificados.

Asimismo, exige desplegar equipos de mantenimiento con presencia obligatoria de lunes a sábado en turnos de mañana y tarde, además de un retén de guardia para urgencias en domingos y festivos, con el fin de subsanar cualquier rotura o aviso en menos de 24 horas.

En cuanto a los medios materiales e infraestructuras, la contrata deberá aportar como mínimo ocho vehículos específicos de limpieza que funcionarán con agua no potable.

En julio de 2019, La Junta de Gobierno Local aprobó la licitación del mantenimiento y lavado de las papeleras por 1,8 millones de euros. En 2020, la Mesa de Contratación adjudica el contrato a la empresa Sulo Ibérica por una duración de cuatro años.

En 2024, el Consistorio aprobó una prórroga de un año por más de 400.000 euros.