Ya hay fecha para el encendido de luces de Navidad en Valencia: será el 4 de diciembre, 13 días más tarde que en 2025

Ya hay fecha para el encendido de luces de Navidad en Valencia. Será, según confirmaron fuentes municipales, el viernes 4 de diciembre, trece días más tarde que en la campaña navideña de 2025.

El Ayuntamiento publicó este miércoles el bando que recoge las medidas de seguridad, las restricciones de movilidad y la ocupación de la vía pública para estas fiestas.

Las directrices, que se aplicarán desde el 20 de noviembre hasta el 6 de enero de 2027, buscan "garantizar la seguridad y ordenar la gran afluencia de personas en la ciudad", según informó el consistorio en un comunicado.

Las restricciones de tráfico en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, sus vías de acceso y otras calles céntricas, se aplicarán el día del encendido de las luces y los días 27 y 28 de noviembre; 5, 12, 13 de diciembre; y del 18 de diciembre al 6 de enero de 2027.

Además, se implementará un refuerzo de la Policía Local para controlar estos y otros lugares públicos de gran afluencia, así como centros comerciales.

Las directrices también incluyen otras medidas para la plaza del Ayuntamiento y su entorno, donde las terrazas con mesas y sillas no estarán permitidas dos horas antes del alumbrado de Navidad y a partir de las 20:00 horas del 31 de diciembre. También se prohíben con motivo de la carrera de San Silvestre y la cabalgata de Reyes.

Durante el encendido de luces y en Nochevieja, no estará permitido acceder a la plaza del Ayuntamiento y a su entorno con bicicletas, vehículos de movilidad personal u objetos voluminosos. Tampoco con botellas de vidrio, botes de bebida, objetos arrojadizos y material pirotécnico.

El bando especifica, además, que solo podrán instalarse los puestos de venta ambulante regulados en las directrices. Los comercios podrán ser autorizados a vender en la vía pública frente a su local con solicitud previa, desde mañana, 20 de noviembre, hasta el 6 de enero.

En cuanto a las obras en la vía pública, no estarán permitidas del 14 de diciembre al 6 de enero salvo casos justificados. Esta medida no se aplica en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Durante estos días, 21 líneas de la EMT modificarán su recorrido. Concretamente, afecta a la 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73 y 81.

En estos momentos, la plaza del Ayuntamiento ya se prepara para la campaña navideña, con los operarios trabajando en el montaje de la pista de hielo y el tiovivo ya instalado en el espacio.