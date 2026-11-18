El Ayuntamiento de Valencia aprovechará las obras de reurbanización de la plaza del Ayuntamiento para modernizar el céntrico espacio.

De esta manera, contará con contenedores con GPS que avisarán en tiempo real de su estado a los servicios de limpieza y con pasos peatonales inteligentes, para llamar la atención sobre los viandantes despistados.

El proyecto de actuación presentado por los arquitectos Miguel del Rey, Juan Ignacio Fuster y Antonio Gallud contempla la instalación de cuatro estaciones que prensan la basura con energía solar.

Además, gracias a sus sensores comunican el estado del contenedor en tiempo real a los equipos de recogida. Estos datos se cargan en la nube, donde los operarios pueden verlos y trabajar con mayor eficacia, según destaca el documento.

Al respecto, estas estaciones incluyen un modelo inteligente de compactación para capturar los volúmenes de desechos en las áreas de alto tráfico y otros modelos de capacidad estándar para las áreas menos ocupadas.

Este sistema de gran capacidad equivale a 8 contenedores tradicionales y aporta 5 veces más capacidad. Además, incorpora un compactador y tiene integrado un GPS para la geolocalización.

Futura plaza del Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia

Además de estos cuatro contenedores, en la Plaza se instalarán 27 papeleras con una capacidad de 100 litros, con un diseño antivandálico.

La reforma contempla que los pasos peatonales sean inteligentes, con luces en el suelo: blancas para alertar a los conductores y rojo o verde, según el semáforo, para los peatones.

Esto es importante para garantizar la seguridad vial debido a que la plaza será predominantemente peatonal y todo el suelo es el mismo, sin bordillos ni desniveles convencionales entre acera y calzada. Sin embargo, el tráfico no estará completamente prohibido y hay varias líneas de autobuses que atraviesan la plaza.

En cuanto a la iluminación, se mantendrán y se restaurarán las 112 farolas históricas de fundición, pero para iluminar el ágora central de la plaza se incorporarán cuatro columnas de ocho metros con proyectores regulables y con capacidad para albergar wifi, megafonía, cámaras y sensores inteligentes.

El sistema de riego también será inteligente, con sensores de lluvia para desactivarlo en caso de precipitaciones y evitar así consumos innecesarios.

Por otra parte, la futura plaza del Ayuntamiento contará con una cabina de aseo público autolavable. Este nuevo servicio público ubicado junto a los puestos de flores, en la zona sur, contará con un temporizador con un límite de uso de 15 minutos.

Novedades de la plaza

El proyecto de reurbanización de la plaza del Ayuntamiento afecta a un total de 38.500 metros cuadrados de superficie. La intervención que durará dos años y que costará 25 millones de euros, se llevará a cabo en cuatro fases para poder compatibilizar las obras con los propios usos del espacio.

La principal novedad será su diseño en elipse, que sustituirá a la actual forma poligonal. De esta manera, se ganará superficie para la zona de fuegos y habrá más aforo.

Además, se eliminará la segregación tradicional entre calzada y acera, con una plataforma única continua en todo el ámbito. El suelo combinará losas de granito antideslizante de gran tamaño con adoquín.

Los puestos de venta de flores se reubicarán y se concentrarán en la zona sur de la plaza y tendrán pérgolas protectoras. Se permitirá el paso del transporte público y habrá dos paradas de taxis.

Futura plaza del Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia

Asimismo, la nueva plaza contará con 1.727 plazas de asientos públicos en diversos formatos, de los cuales 858 plazas son en sillas o bancos de madera con respaldo y apoyabrazos.

También aumentará la presencia de sombra gracias a los árboles, pasando de los 5.800 metros cuadrados actuales a los casi 13.500 proyectados.

Por su parte, el monumento a Vinatea se reubicará manteniendo su orientación actual hacia el Palau de la Generalitat y haciéndose presente al acceder a la plaza desde la calle San Vicente.

La solución contempla el ajuste de las dimensiones del pedestal para mejorar la visibilidad de la escultura de la cabeza a los pies. El conjunto conservará los escudos y las inscripciones existentes y seguirá teniendo un papel predominante en la plaza, junto al recuperado jardín de San Francisco.

Por otra parte, el proyecto define un espacio singular frente al antiguo edificio de Correos, con jardinería acorde con el ambiente mediterráneo de la obra de Sorolla.

Frente al Ateneo y la Filmoteca Valenciana se configura un segundo espacio relacionado con los actos que acogen estas instituciones y que se extiende hacia los jardines de San Francisco.

El proyecto prevé una placa de bronce vaciado en la fachada del antiguo estudio del arquitecto Javier Goerlich y otra frente al antiguo Bar Torino, conmemorativa de la fundación del Valencia Club de Fútbol.

Paseo en Marques de Sotelo

Asimismo, la actuación no se limita a la propia plaza, sino que afectará a otras vías principales como la calle San Vicente, que une el Ayuntamiento con la plaza de la Reina, y a Marqués de Sotelo, que va de la plaza a la Estación del Norte.

De hecho, en esta avenida la previsión es construir un paseo peatonal de hasta 18 metros de ancho, con el cuádruple de árboles que en la actualidad, que ponga en valor la fachada modernista de la estación de tren.

Con la entrega del proyecto por parte del estudio de arquitectura al Ayuntamiento de Valencia, el siguiente paso es la emisión de informes por parte de los servicios municipales y sus posibles subsanaciones.

Después, se realizará la supervisión del proyecto y se tramitará su aprobación por la Junta de Gobierno Local.