La población de más de 64 años en Valencia se ha duplicado en 45 años: cuatro de cada diez mayores de 80 vive solo en casa

La población de más de 64 años que vive en Valencia se ha duplicado en los últimos 45 años, pasando de los 83.342 mayores en 1981 a los 184.284 de 2026. Se trata del 21% de la población total de la ciudad, que asciende a 858.178, según el padrón municipal.

Además, según el último informe elaborado por el servicio de estadística del Ayuntamiento que se centra únicamente en este colectivo, cuatro de cada diez mayores de 80 años vive solo en casa.

En la capital del Turia residen 55.823 personas con más de 80. De ellas, 20.694 viven solas en hogares unipersonales, lo que representa un 37% del total de este grupo de edad. Por su parte, 1.169 están en residencias (2,1% del total de esa franja).

El informe estadístico también refleja que en la capital hay más de 38.200 hogares donde conviven dos generaciones consecutivas, es decir, mayores que viven con sus hijos adultos.

Asimismo, hay casi 3.300 en los que cohabitan dos generaciones no consecutivas o, lo que es lo mismo, abuelos con nietos.

Sin embargo, en 85.817 viviendas viven personas coetáneas, lo que demuestra que la gran mayoría prefiere mantener un hogar independiente mientras conserve la capacidad funcional.

Ampliando el grupo de edad, en la capital del Turia hay empadronadas un total de 185.284 personas con más de 64 años. De ellas, más de 50.000 viven completamente solos en sus casas.

La mayoría, además, son mujeres (36.877 mujeres frente a 13.192 hombres). En residencias únicamente lo hacen 1.894, es decir, el 1% de la población de esa edad.

Por zonas, los distritos con mayor porcentaje de envejecimiento sobre su población total son Algirós, Benimaclet, Pla del Real, Patraix, la Saïdia y Extramurs.

Soledad no deseada

Para combatir la soledad no deseada que cada vez afecta a más mayores, el Ayuntamiento cuenta con el programa València Conviu, una iniciativa que promueve que personas mayores que viven solas compartan su vivienda y su tiempo con alumnos universitarios.

Con la participación de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat Catòlica de València, el programa es para mayores de 60 años que puedan valerse por sí mismas y para estudiantes menores de 35 que busquen alojamiento en la ciudad.

Los mayores ofrecen una habitación independiente en su vivienda de forma gratuita a cambio de que el joven se integre y participe en las labores básicas del hogar.

Cuando hay una posible pareja, los servicios municipales realizan entrevistas previas y se inicia un periodo de prueba. Además, ambas partes firman un compromiso de respeto mutuo y son acompañadas durante todo el proceso por profesionales municipales que aseguran que la experiencia sea positiva y enriquecedora.

Miembros de la cooperativa Vacaciones Permanentes EE

Otra de las fórmulas en auge es la del coliving o viviendas colaborativas. En la Comunitat Valenciana ya se están poniendo en marcha los primeros proyectos que consisten en construir viviendas individuales, pero con espacios comunes, como el comedor, la lavandería, salas de televisión o biblioteca, por ejemplo.

De esta manera, los mayores mantienen su independencia pero pueden socializar cuando quieran. Este tipo de proyectos implican convivencia y fomentan el envejecimiento activo.

Precisamente, para combatir esta problemática, la Comisión de Bienestar aprobó a propuesta de Compromís la creación de una mesa técnica que elabore una estrategia municipal contra la soledad no deseada.

Barómetro municipal

De hecho, según el barómetro municipal sobre esta problemática, más de un 6% de los encuestados se ha sentido solo todos los días. Otro 6% lo ha hecho varias veces a la semana y un 10,6%, al menos una vez a la semana.

Además, casi el 40% consideran que el Ayuntamiento debería ofrecer programas de acompañamiento a los colectivos vulnerables, entre los que se encuentra, el grupo de personas mayores que viven solas.

La soledad no deseada es un sentimiento subjetivo en el que la persona cree que sus relaciones sociales son insuficientes. Esto incrementa el riesgo de sufrir ansiedad, depresión, insomnio y, en los casos más graves, conductas suicidas. Además, puede suponer un deterioro cognitivo y suele desmotivar el autocuidado. En España, se estima que este fenómeno afecta a un 20%.