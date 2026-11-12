Valencia desbloquea dos solares sin uso desde 1991 para crear servicios y suma gratis 3.100 m2 de suelo deportivo

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado los trámites para reactivar dos parcelas sin uso desde hace 35 años y convertir en suelo público un equipamiento deportivo privado en la pedanía de Massarrojos.

La Junta Local aprobó el 6 de noviembre el inicio de los trámites para hacer una modificación puntual de la ordenación del Plan Parcial "Massarrojos Sud".

El objetivo de la modificación es ajustar las calificaciones de los tres solares que suman 5.520 metros cuadrados. Hasta la fecha están destinados a: equipamiento comercial, equipamiento social y a parque deportivo. Sin embargo, llevan sin desarrollarse desde 1991.

La propuesta admitida plantea reclasificar el terreno comercial y el social, ambos de titularidad privada y con 1.200 metros cuadrados de superficie cada uno, como enclave terciario, es decir, que pueda dedicarse al sector servicios, con comercios, oficinas o negocios de hostelería, por ejemplo.

Asimismo, propone transformar la calificación del terreno dedicado a uso deportivo privado, de 3.100 metros cuadrados, en suelo deportivo recreativo de titularidad pública para posibilitar su futura cesión al Ayuntamiento de Valencia.

De esta manera, según señala la memoria del proyecto, por una parte se incrementa el suelo dotacional público destinado a usos deportivos, "reforzando la red de equipamientos municipales"; y por otra, se garantiza la viabilidad urbanística y económica de las otras dos parcelas, permitiendo el aprovechamiento terciario previsto.

"Con ello se pretende evitar el progresivo deterioro de la imagen urbana, corregir la situación de infrautilización existente y culminar la consolidación funcional del sector", reza el documento.

Los tres terrenos están situados en la pedanía de Massarrojos, integrada en el distrito de Poblados del Norte del municipio de Valencia.

El ámbito queda delimitado entre dos viales paralelos: la calle dels Calciners, al oeste, y un camino rural de escasa sección, al este. Por el norte limita con suelo residencial y por el sur con una parcela dotacional pública destinada a uso escolar.

Los tres suelos afectados EE

Los frentes de las parcelas con fachada a la calle dels Calciners se encuentran plenamente urbanizados y cuentan con calzada pavimentada, aceras y la totalidad de los servicios urbanísticos básicos a pie de parcela, incluyendo redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, alumbrado público, suministro eléctrico y telecomunicaciones.

Además, en la zona verde pública en la que se integran los dos equipamientos privados se ha habilitado un espacio para la práctica de calistenia.

En consecuencia, el proyecto señala que las únicas actuaciones pendientes se corresponden con la materialización de las edificaciones previstas en las parcelas de equipamiento privado.

"Esta circunstancia genera una situación de infrautilización del suelo y una percepción de paisaje urbano inconcluso, que contrasta con el grado de consolidación alcanzado por el tejido residencial circundante", añade.

En esta línea, el equipo redactor del proyecto apunta a la "escasa viabilidad y la inadecuación del producto inmobiliario inicialmente previsto" como causas que han impedido el desarrollo de estos suelos durante más de tres décadas.

Al respecto, señala que la ordenación vigente planteaba un esquema de equipamientos privados que no se adecuaba con la demanda real de servicios, lo que "evidencia una desconexión entre la ordenación pormenorizada vigente y la realidad socioeconómica del entorno".

Esta modificación del plan no afecta a la ordenación estructural del planeamiento general ni implica transformación física del territorio. Así, la propuesta no comporta incremento de edificabilidad global, ni consumo de nuevo suelo.

Uso deportivo

El planteamiento inicial concibió una de las tres parcelas como un equipamiento deportivo privado, en el que solo permitía construir 475 metros cuadrados de edificio en total, repartidos en dos plantas.

El 85% restante del terreno debía ser obligatoriamente espacio al aire libre: pistas deportivas descubiertas, accesos o áreas libres. Con este planteamiento, ningún promotor quiso explotar el suelo, que está cubierto de vegetación y se usa de manera informal como aparcamiento.

Con esta modificación urbanística, el solar pasará a ser 100% público sin coste alguno para el Ayuntamiento.

Al pasar a manos públicas, se integrará con la zona verde ajardinada colindante, donde está situada el área de calistenia al norte y el colegio al sur.