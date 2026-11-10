Valencia moderniza por 500.000 euros el servicio de cementerios: publicará en la web los funerales y entierros

El Ayuntamiento de Valencia está en pleno proceso de modernizar el servicio de cementerios y pondrá a disposición de la ciudadanía en la página web municipal y en la aplicación de la ciudad toda la información sobre los servicios funerarios programados, es decir, sobre funerales, entierros, cremaciones y otros actos similares.

Así se desprende de la licitación del servicio informático especializado para mantener la plataforma de Cementerios del Siglo XXI (CEMXXI). Este sistema, puesto en marcha en 2026, se dedica a la gestión integral del servicio, desplazando el foco centrado exclusivamente en el enterramiento hacia una "visión integral" de la persona difunta y de los servicios funerarios.

Esta herramienta da soporte a todos los procesos clave del servicio de Cementerios del Ayuntamiento de Valencia, proporcionando una única plataforma para la gestión de todos los servicios funerarios y administrativos asociados.

De esta manera, mantiene el registro de las personas fallecidas y el historial completo de cada expediente, tramita de forma unificada todas las solicitudes de actos funerarios y gestiona las concesiones, renovaciones y movimientos de los nichos o sepulturas.

Además, se encarga de la reserva de fechas y horarios, cobra las tasas municipales y facilita la coordinación con empresas externas del sector.

Por otra parte, permite consultar con los servicios sociales municipales si el difunto cumple las condiciones para la exención o el régimen de beneficencia y verifica automáticamente con el sistema de personal si el fallecido era empleado o jubilado municipal, para aplicar la gratuidad de los servicios conforme al convenio laboral.

Ahora, el Ayuntamiento licita por 500.000 euros la explotación y el mantenimiento informático de la plataforma, que tiene dos módulos: uno de gestión, de uso interno, destinado a los perfiles técnicos autorizados; y otro de uso externo, dirigido a los agentes externos implicados en la prestación de servicios funerarios.

Esta aplicación no cuenta con un contrato de mantenimiento, por lo que hasta la fecha las incidencias se atendían dentro del periodo de garantía del desarrollador o mediante soporte interno del servicio de tecnologías de la información y la comunicación del Consistorio.

La licitación constituye "el primer marco formal" de soporte y mantenimiento de la aplicación, con un sistema de gestión de las incidencias. Además, garantiza "la continuidad y estabilidad" del sistema que soporta la operativa diaria de los cementerios de la ciudad.

Además, se crea un nuevo módulo específico para tanatorios, que permitirá la integración de los datos operativos del tanatorio municipal, y se habilitará un menú para planificar y controlar las actuaciones de jardinería y limpieza en los camposantos.

Licitación

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a licitación la explotación de esta plataforma junto a la de la base de datos de Ciudadanía por un total de 850.000 euros y un plazo de ejecución de dos años.

El objeto es la prestación de servicios informáticos especializados que garanticen el funcionamiento integral, la continuidad y la actualización tecnológica de dos sistemas fundamentales para el Ayuntamiento, tras la reciente puesta en marcha.

El servicio de tecnologías de la comunicación del Ayuntamiento no dispone de los recursos técnicos y humanos suficientes para asumir las tareas de mantenimiento que estos sistemas requieren, según señala el informe de la licitación.

La base de datos de la Ciudadanía soporta procesos clave de atención a la ciudadanía, de tramitación administrativa y de gestión de datos básicos. La primera base de datos de la ciudad se consolidó hace más de una década y da soporte legal a la actual sede electrónica.

En 2026 se implementó la base de datos 2, cuyo mantenimiento y desarrollo se licita ahora por unos 350.000 euros.

Entre las mejoras, se prevé un sistema avanzado de detección de las duplicidades, la incorporación de tecnologías de reconocimiento de texto para analizar automáticamente documentos aportados por los vecinos o la mejora de la funcionalidad de consulta del histórico de un ciudadano, entre otras.