Así será la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia: en forma de elipse y con más espacio para la 'mascletà'

El Ayuntamiento de Valencia ya tiene el diseño para la nueva plaza del Ayuntamiento, que gana 1.300 metros cuadrados para ampliar el público de la mascletà y tendrá forma de elipse central, con el eje de simetría de la Casa Consistorial.

El proyecto de reurbanización del céntrico espacio tras el proceso participativo desarrollado en los últimos meses y los informes de los diferentes servicios municipales, también adecúa los anchos de paso en Marqués de Sotelo, de forma que puedan discurrir dos comisiones falleras y queden garantizadas las vías de evacuación.

El paso de la EMT se resuelve mediante una plataforma única reversible con pavimento de granito en losa o adoquín, de forma que exista continuidad visual y estética.

La futura plaza, una obra del Plan Valentia que incorporará su sello identitario, se concibe por tanto como "un lugar de encuentro, que integra sus usos cotidianos, comerciales y festivos", según fuentes municipales, que subrayan que "frente a la idea de convertir este espacio en un simple jardín o parque, el diseño tiene en cuenta todos los usos puntuales o permanentes que conviven en la plaza".

Asimismo, los puestos de flores serán individuales, revestidos de cerámica artesanal y personalizados con motivos florales, colores y el logotipo de cada establecimiento. Esta solución, según explicó el Consistorio en un comunicado, surge de las peticiones de los floristas.

El proyecto incorpora también un pequeño altillo de almacenaje y refuerza la estructura de las cubiertas en previsión de posibles celebraciones.

En el entorno de los puestos se definen áreas con pérgolas y zonas de paseo para recorrer el mercado y contemplar los productos. La reordenación de los quioscos se adapta, además, al nuevo trazado viario.

La elipse

El proyecto centra la elipse con el eje de simetría de la Casa Consistorial, una decisión que el equipo redactor explica en que de ese modo se establece una referencia al edificio municipal y a su valor institucional.

El cambio de posición se combina con la distancia de seguridad de 30 metros para ampliar el espacio disponible para los espectadores. Al sur de la zona de fuegos se ganan 1.388 metros cuadrados de superficie para el público, que pasa de los 5.216 metros cuadrados actuales a los 6.604 proyectados.

La elipse dispondrá de 2.296,46 metros cuadrados de superficie de fuegos. Su pavimento evoca los volaorets pirotécnicos y está preparado para resistir el efecto del fuego. El diseño mantiene la intensidad y la forma de disparo de la mascletà y prevé reutilizar el vallado actual, adaptado al nuevo perímetro.

Por su parte, el monumento a Vinatea se reubicará manteniendo su orientación actual hacia el Palau de la Generalitat y haciéndose presente al acceder a la plaza desde la calle San Vicente.

Plano de la plaza del Ayuntamiento Ayuntamiento de Valencia

La solución contempla el ajuste de las dimensiones del pedestal para mejorar la visibilidad de la escultura de la cabeza a los pies. El conjunto conservará los escudos y las inscripciones existentes y seguirá teniendo un papel predominante en la plaza, junto al recuperado jardín de San Francisco.

Transporte público

En Marqués de Sotelo se adecúan los anchos de paso para que puedan discurrir simultáneamente dos comisiones falleras durante la entrega de premios, como sucede actualmente. Los espacios libres se ajustan también a las dimensiones del Plan de Evacuación para mantener las vías de salida en los acontecimientos que acoge la plaza.

El diseño incorpora los recorridos de la Ofrenda, las cabalgatas y otros actos cívicos, además de la disposición de graderíos y palcos. La protección antiterrorista se resuelve mediante bloqueadores dispuestos conforme a las indicaciones de la Policía.

El paso de la EMT se integra en una plataforma única sin asfalto, con granito en losa o adoquín. La diferenciación de formatos, acabados y colocación entre las zonas de circulación y las de estancia permite una solución reversible para usos futuros, sin cambiar el material pétreo del conjunto.

Las indicaciones de la EMT se concretan en una mayor anchura viaria frente al Mercado de Flores y en Marqués de Sotelo, con la correspondiente adaptación de los espacios peatonales. Se mantiene el paso del transporte público y los accesos de emergencias, carga y descarga y residentes.

Futura plaza del Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia

El jardín de San Francisco contará con adoquín de caliza y, frente a la iglesia de San Martín, este material se colocará en losa.

El proyecto de la Plaza define un espacio singular frente al antiguo edificio de Correos, con jardinería acorde con el ambiente mediterráneo de la obra de Sorolla.

Frente al Ateneo y la Filmoteca Valenciana se configura un segundo espacio relacionado con los actos que acogen estas instituciones y que se extiende hacia los jardines de San Francisco.

La historia de Valencia, además de con el sello identitario Valentia del pavimento, se incorpora también mediante una lápida conmemorativa del paso de la Vía Augusta y una lápida fundacional de la ciudad frente al Ayuntamiento.

Futura plaza del Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia

El proyecto prevé una placa de bronce vaciado en la fachada del antiguo estudio del arquitecto Javier Goerlich y otra frente al antiguo Bar Torino, conmemorativa de la fundación del Valencia Club de Fútbol.

La intervención abarca 38.506 metros cuadrados entre la propia Plaza del Ayuntamiento, el tramo norte de San Vicente y Marqués de Sotelo hasta Xàtiva.

La ronda de consultas con colectivos y servicios municipales, desarrollada hasta julio de 2026 y liderada por la delegación de Urbanismo, permitió contrastar el diseño con las necesidades de quienes utilizan la plaza, trabajan en ella y organizan sus celebraciones, según destacó el Consistorio.

Entre los colectivos consultados figuran los puestos de flores, la Junta Central Fallera, Piroval, Vinatea, el Ateneo Mercantil, Lo Rat Penat, Comerciantes del Centro Histórico, restaurantes con terraza, la Asociación de Vendedores de Prensa, asociaciones vecinales y seis hoteles a través de HOSBEC.