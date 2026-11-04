El Gobierno permite que siga la acampada en Valencia pese al criterio de Sol de que el derecho de reunión "no es ilimitado"

La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana no contempla, al menos por el momento, desalojar la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El recién nombrado delegado del Gobierno, Roger Llanes, expuso este martes que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, había pedido una reunión para "abordar de manera conjunta actuaciones a realizar" con respecto a la acampada. Pero hasta entonces, el Ejecutivo central no dará un paso en ninguna dirección.

Una decisión, la de permitir que los acampados sigan en la plaza, contraria a lo ocurrido en Madrid, donde el Gobierno ordenó esta madrugada desmontar la protesta que permanecía en la Puerta del Sol.

Según el comunicado de la Delegación del Gobierno en Madrid, el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una "finalidad reivindicativa común". Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho "no es ilimitado" y que, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un "cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada".

Para el delegado, sin embargo, el desalojo se justifica en que ambas movilizaciones han seguido "dinámicas muy distintas". Así, desde la delegación relatan que en Madrid las principales organizaciones que impulsaron la acampada comunicaron días atrás su decisión de retirarse del centro y trasladar su actividad a los barrios.

En Valencia, por el contrario, los participantes mantienen su intención de permanecer en las tiendas de campaña de forma indefinida mientras no se atiendan sus reivindicaciones y se abra una mesa de diálogo efectiva con las administraciones y las entidades implicadas.

La protesta valenciana reclama, entre otras medidas, que la ciudad sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres. Y sus portavoces han reiterado que no levantarán el campamento hasta "ser escuchados" y tener un compromiso por parte de las instituciones.

La acampada por la vivienda en Valencia este miércoles EFE/Ana Escobar

La determinación de la delegación de no desalojar la acampada en Valencia se produce después de que la alcaldesa de la ciudad le solicitara este martes formalmente una reunión de coordinación técnica entre administraciones para poder "recuperar la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento.

Una normalidad que, si bien no aparece negro sobre blanco en la misiva, pasaría efectivamente por la evacuación del espacio. Sin embargo, Llanes se limitó a confirmar que mantendrá un encuentro con la primera edil para conocer "qué es lo que solicita en concreto" al Gobierno.

El alto cargo del Ejecutivo, así, no quiso concretar las medidas que podría adoptar la Delegación. En su lugar, prefirió repartir la responsabilidad de cualquier actuación con el Ayuntamiento y advirtió que ambas administraciones analizarán qué deben hacer dentro de sus respectivas competencias.

En todo caso, la propia Catalá dejó claro ante los medios que se trata ocupación no autorizada del espacio. Por ello, en el escrito dirigido al delegado fundamenta su petición en la necesidad de colaborar y coordinar actuaciones en materia de seguridad.

La acampada cumplió este martes un mes desde que un grupo de jóvenes decidió instalar unas cuantas tiendas de campaña siguiendo el ejemplo de lo que ocurría en la capital.

Con este telón de fondo, la primera edil le trasladó a Llanes que aunque la actuación gubernativa ante una reunión o manifestación no comunicada debe regirse por criterios de necesidad y proporcionalidad, las circunstancias han evolucionado desde el inicio de la protesta.

En este sentido, apuntó que "tras el transcurso de un mes desde el comienzo de la ocupación", ahora concurren "nuevos elementos" que deben tenerse en cuenta, como la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre y la celebración de elecciones generales el domingo 29 de noviembre.

Con todo, la alcaldesa de Valencia cree "necesario" avanzar para que "la plaza vuelva a ser de todos". Y al respecto, aseguró que el derecho fundamental de reunión que motivó la acampada ya "se ha ejercido de forma oportuna". Acto seguido, criticó que el comercio de la zona "se haya visto seriamente afectado".

De nuevo, la dirigente popular insistió en que se trata de una ocupación no autorizada y recordó que cualquier persona o entidad que quiera instalarse en este enclave de la ciudad debe seguir los procedimientos administrativos establecidos y abonar las tasas correspondientes.

En cualquier caso, aseguró que la actitud del Ayuntamiento ha sido de "respeto, comprensión y colaboración" para facilitar la convivencia de la acampada con los actos que se han desarrollado en la ciudad, como por ejemplo la celebración del 9 d'Octubre.

La siguiente cita importante para la ciudad es la campaña de Navidad, con la instalación de una pista de patinaje y un árbol en este espacio, donde permanecen además las tiendas.

Peticiones de los acampados

Fuentes de la acampada señalaron que desde que exigieron la creación de este foro de diálogo institucional con la Generalitat y el Ayuntamiento con el objetivo de acordar medidas concretas, un calendario de implantación de las mismas y herramientas de control de cumplimiento de los acuerdos, el pasado 20 de octubre, no ha habido ningún avance.

Exigen, entre otras iniciativas, una regulación de los precios del alquiler, la protección ante los desahucios, la ampliación del parque público de vivienda y medidas contra la especulación inmobiliaria.

La cifra de participantes ha variado, pero desde la organización han llegado a afirmar que se superaban las 600 tiendas. Esta semana, sin embargo, prefirieron no dar un número exacto por "cuestiones de seguridad".

La realidad es que, según explicaron, no todos los acampados están permanentemente en la concentración, ya que trabajan o estudian, por lo que van y vienen.