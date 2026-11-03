La acampada por la vivienda de Valencia se desmarca de la de Madrid: seguirá hasta que haya mesa de diálogo institucional

La acampada por la vivienda de Valencia se desmarcó este lunes de la decisión de la de Madrid de ir abandonado la Puerta del Sol y confirmaron que seguirán al menos hasta que haya una mesa de negociación junto al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana.

Al respecto, fuentes de la acampada señalaron que desde que exigieron la creación de este foro de diálogo institucional con el objetivo de acordar medidas concretas, un calendario de implantación de las mismas y herramientas de control de cumplimiento de los acuerdos, el pasado 20 de octubre, no ha habido ningún avance.

Exigen, entre otras iniciativas, una regulación de los precios del alquiler, la protección ante los desahucios, la ampliación del parque público de vivienda y medidas contra la especulación inmobiliaria.

"No hay ninguna conversación directa con el Ayuntamiento para crear una mesa de negociación y hasta que eso suceda, no podemos irnos", señala Victoria, una de las portavoces de la Acampada.

"Hemos trasladado mil veces el mensaje, que no estamos aquí por gusto, que estamos intentando luchar y queremos que nuestras reivindicaciones se escuchen", añade.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sin embargo, aseguró la pasada semana que sí existe interlocución entre la protesta y el Consistorio. Además, mostró su "confianza" de que ese diálogo "fructifique" de cara a la campaña navideña, cuando en la plaza ha de instalarse la pista de hielo o el árbol de navidad.

Desde la acampada niegan la existencia de este diálogo. "Valoramos la disposición al diálogo, pero consideramos necesario que se traduzca en hechos concretos", señalaron en un comunicado.

En Madrid, los acampados han decidido abandonar el asentamiento para trasladar su actividad a los barrios y se encuentran en pleno proceso de desmantelamiento y retirada progresiva. Sobre esta decisión, una de las portavoces de Valencia afirma que las acampadas "son independientes".

Un mes

Precisamente, este martes se cumple un mes desde que cientos de jóvenes decidieron instalar sus tiendas de campaña en la céntrica plaza del Ayuntamiento después de que una manifestación en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acabara en enfrentamientos.

Desde entonces, la cifra de participantes ha variado, pero desde la organización han llegado a afirmar que se superaban las 600 tiendas. Este lunes, sin embargo, prefirieron no dar un número exacto por "cuestiones de seguridad".

Al respecto, recuerdan que no todos los participantes están permanentemente en la concentración, ya que trabajan o estudian, por lo que van y vienen.

Acampada de Valencia Rober Solsona / Europa Press

"No podemos dejar toda nuestra vida de lado, podríamos hacerlo una semana, pero no más, tenemos que seguir estudiando o trabajando", afirma Victoria durante su conversación con EL ESPAÑOL.

El balance que hace sobre ese mes acampados es agridulce. Por una parte, subraya que ha sido muy intenso y que se ha creado un tejido social importante, pero denuncia que han sufrido "amenazas, persecuciones y situaciones muy incómodas".

Uno de los momentos más tensos fue el 9 d'Octubre, cuando un gran dispositivo policial tuvo que blindar la plaza ante la amenaza de grupos ultras de atacar a los acampados en la previa del día de la Comunitat Valenciana.

Además, el campamento obligó al Ayuntamiento de la ciudad a suspender la mascletà prevista para el día 9. El siguiente punto caliente será la instalación en la plaza de la pista de hielo y el árbol navideño.

"Somos una reivindicación no violenta, pero no tenemos miedo. Por mucho hostigamiento policial y por mucha presión de las instituciones que tengamos, hasta que no haya una mesa de negociaciones no podemos irnos", concluye.

Oferta cultural

La acampada se rige por las decisiones que se adoptan en las asambleas, que se celebran los miércoles, los viernes y los domingos a las 20.30 horas.

Será en este foro en el que se determinará, en su caso, cuando se abandona la plaza.

Además, desde la acampada consideran que la huelga del 11 de noviembre no será el objetivo último, sino una herramienta más para que se escuchen sus reivindicaciones.

Esta semana, según sus redes sociales, tienen un taller de canto, una clase universitaria de trabajo social o un taller de ganchillo. También, hacen clases de valenciano, recitales de poesía y hasta seminarios de filosofía política.