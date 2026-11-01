Halloween se salda con 22 detenidos en Valencia en una noche marcada por el miedo a los saqueos de Blocus

La noche de Halloween más extraña de los últimos años en la ciudad de Valencia se ha saldado con 22 detenidos en Valencia en una celebración marcada por el miedo a los saqueos de Blocus, la organización que había hecho llamamientos por redes sociales para asaltar comercios y que finalmente no actuó.

Entre los arrestados se encuentra un menor de 16 años detenido el sábado por su relación con el movimiento, llevaba guantes y prendas para tapar su rostro y fue arrestado sobre las 18:15 horas del sábado en el centro de València, en la zona donde se había desplegado un amplio dispositivo policial.

Al menor se le considera responsable de la difusión inicial a través de redes sociales del cartel de Blocus en el que se animaba a otras personas a unirse al grupo y fue arrestado en las inmediaciones de la plaza de toros.

El dispositivo se ha desarrollado en las zonas de mayor aglomeración de ciudadanos, a fin de garantizar la normal y pacífica convivencia y prevenir la comisión de actos delictivos, según informa la Policía.



Como resultado, desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana, han sido 431 personas identificadas, 22 detenidos por diversos delitos, como salud pública, hurto, estafa o quebrantamiento, entre otros, 104 actas de droga, 12 por tenencia de armas y tres actas por otros motivos.

El despliegue ha contado con agentes de las diferentes Brigadas de la Comisaría Provincial de Valencia, así como de la Unidad de Intervención Policial -U.I.P.- y de la Unidad Aérea de la Policía, entre otras.

Numerosos comercios del centro de València protegieron sus escaparates con tablones de madera y cerraron la tarde de ayer sábado ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios.

Otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, entre otras capitales españolas, también estaban en máxima alerta policial ante las convocatorias de altercados de Blocus.

Sin embargo, la capital valenciana disuadió los altercados debido al gran despliegue, la protección de comercios y a la detención de tres jóvenes en Valencia vinculados al movimiento.

Entre ellos se encuentra al presunto líder de la organización, un joven de 20 años arrestado el viernes en Picanya y que se presentaba en Telegram como el "fundador e impulsor" de Blocus en España.

Un juzgado de Torrent (Valencia) decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el joven, que, según la Guardia Civil. está relacionado tanto con los disturbios que se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona, como con las movilizaciones, a través de redes sociales, para provocar otros similares este sábado en València.