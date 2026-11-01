Vista de un negocio protegido ante la convocatoria de Blocus este viernes, en Valencia. Kai Forsterling EFE

El detenido en el centro de València por su relación con Blocus tiene 16 años

El menor detenido el sábado por su relación con el movimiento Blocus tiene 16 años, llevaba guantes y prendas para tapar su rostro y fue arrestado sobre las 18:15 horas del sábado en el centro de València, en la zona donde se había desplegado un amplio dispositivo policial, han informado fuentes de la Policía Nacional.

Al menor se le considera responsable de la difusión inicial a través de redes sociales del cartel de Blocus en el que se animaba a otras personas a unirse al grupo y fue arrestado en las inmediaciones de la plaza de toros, informa EFE.

Los agentes identificaron en esta zona a un total de 440 personas y levantaron seis actas por tenencia de armas, siete por drogas y otra por falta de respeto a agente de la autoridad.

Además, intervinieron nueve espráis homologados, 28 pasamontañas y ocho caretas, entre otros efectos.

El menor detenido como supuesto miembro del movimiento 'Blocus Vlc' tiene 16 años y se le considera supuesto responsable de la difusión inicial en redes sociales de los carteles donde se animaba a otros a unirse a través de un código QR a este grupo creado en una aplicación de mensajería instantánea, del cual también llegó a ser el administrador.

La Policía le imputa los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

Según concreta la Policía en un comunicado, la detención se produjo sobre las 18:15 horas del 31 de octubre en las inmediaciones de la plaza de toros de la ciudad de València, lugar elegido por los miembros de dicho grupo para provocar actos vandálicos, de pillaje y saqueos durante la tarde. En el momento del arresto, portaba guantes y prendas para tapar su rostro, así como un teléfono móvil que le ha sido intervenido.

El detenido será puesto en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de Menores.

Se trata de otra detención llevada a cabo por la Policía Nacional en Valencia en cuatro días en el marco de las investigaciones en torno al grupo 'Blocus Vlc', cuyos miembros instigaban a otros a cometer saqueos y actos de pillaje en comercios de la zona centro de la ciudad durante la tarde del sábado 31 de octubre.

Es el segundo menor detenido tras el arresto, el pasado miércoles, de otro joven de 17 años como supuesto creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en aplicaciones de mensajería instantánea, para el que la Fiscalía de Menores decretó su ingreso en un centro de menores.

Dos días después, el viernes 30, la Policía Nacional detuvo a otro joven de 18 años en la localidad valenciana de Alfafar por su participación activa en las mismas. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

A ambos se suma ahora este nuevo arresto de la Policía en Valencia, que continúa las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.

Otros dos jóvenes fueron detenidos el pasado viernes por la Policía Nacional por su presunta vinculación con el movimiento Blocus en las ciudades de Bilbao y Málaga.

Por su parte, la Guardia Civil arrestó en Picanya (Valencia) a otro joven, el presunto cabecilla o fundador de este movimiento en España.