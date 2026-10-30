Los comercios del centro de Valencia se blindan por la amenaza de saqueos de 'Blocus' durante Halloween

Los comercios del centro de Valencia comenzaron este viernes a proteger sus escaparates ante la amenaza de saqueos y disturbios que ha promocionado para la tarde de este sábado el canal Blocus Vlc.

En la calle Colón, la principal vía comercial de la ciudad, trabajadores de Inditex trabajan este viernes para proteger lo "máximo posible" los cristales y escaparates de las tiendas con tablones de madera.

Trabajadores de otras tiendas como Lush, NYU NYU y Camper, también ubicadas en esta calle, afirmaron a EFE que la Policía Nacional acudió el jueves a avisarles de la posibilidad de que se produzcan actos vandálicos, con el fin de que valorasen la posibilidad de cerrar mañana por la tarde.

En este sentido, son muchas las tiendas que han decidido cerrar este sábado por precaución, algunas de ellas durante todo el día y otras a partir de las 16:30 horas. Otras permanecerán abiertas, aunque sus empleados cuentan con un protocolo de pautas para poder cerrar si es necesario.

Algunos trabajadores reconocieron que esta situación les genera "miedo y preocupación", a pesar de que la Policía ha detenido a un joven de 18 años y al creador de los canales de comunicación Blocus Vlc en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad, un adolescente de 17 años para el que se ha decretado la medida cautelar de internamiento en un centro de menores.

La seguridad, lo primero

Asimismo, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia ha instado a la prudencia, coordinación y ha recordado que la seguridad de las personas es "lo primero" ya que "un escaparate se repara y la mercancía se repone; una persona herida, no".

Por eso, en una guía, han recomendado mantener la calma, cerrar la puerta, bajar la persiana, alejarse del escaparate, llamar al 112 y no enfrentarse ni salir a grabar, en caso de que se acerque un grupo de personas.

También han aconsejado, como refuerzo opcional, proteger los escaparates y las puertas con tableros de 18-22 milímetros atornillado sobre el cristal, puntales de obra por dentro, cerrojos al suelo en la persiana o tener vigilancia dentro del local (solo empresas de seguridad autorizadas).

En caso de haber sido vandalizado, han pedido a los comerciantes que tomen fotografías, denuncien y den parte al seguro, así como informar a la asociación.