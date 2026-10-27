Vox expulsa del partido a los concejales de Valencia Juanma Badenas y Cecilia Herrero, que pasarán a ser no adscritos

El Comité de Garantías de Vox ha echado del partido a los concejales de Valencia Juanma Badenas y Cecilia Herrero.

Fuentes de Vox han confirmado la expulsión de ambos concejales del partido, cuyo pase al grupo de no adscritos forma parte del orden del día del pleno ordinario del Ayuntamiento de Valencia del próximo viernes.

Los ediles pasarán a ser concejales no adscritos. En este sentido, fuentes del partido han señalado a EL ESPAÑOL que "el Gobierno Municipal mantiene su compromiso con los valencianos y garantiza la continuidad y la estabilidad de la acción de gobierno".

En marzo de 2025, Badenas fue suspendido temporalmente de militancia cuando se le abrió un expediente disciplinario por la adjudicación de un contrato presuntamente irregular, mientras que Herrero había pedido la baja voluntaria del partido. Esto puso en peligro el gobierno local y obligó a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a remodelar el equipo municipal.

Badenas era el segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal, además de responsable de áreas como Empleo y Parques y Jardines. Herrero, por su parte, lideraba las áreas de Emprendimiento y Agricultura. La portavocía del grupo municipal de Vox pasó a José Gosálbez, que asumió también las competencias de Empleo.

Posteriormente, en abril, ambos fueron readmitidos en la formación y volvieron a formar parte del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, aunque con otras competencias.

Siempre quedan muchas cosas buenas e interesantes por hacer (y por decir). Gracias a todos los que habéis estado ahí. #TodoLoDoyPorBienEmpleado https://t.co/BNBXXAiHAe — Juanma Badenas (@JuanmaBadenas) October 27, 2026

Actualmente, Badenas dirigía la concejalía de Patrimonio, mientras que su compañera, la de Responsabilidad Patrimonial, dos áreas de mucho menor peso y que Catalá tendrá que decidir si reparte entre los dos concejales de Vox que quedan o entre sus compañeros populares.

Badenas está pendiente de declarar como investigado el próximo 14 de enero ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia Plaza número 1 a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por entrar sin permiso a su sede.

Por su parte, un juzgado de Valencia abrió juicio oral en mayo a Herrero por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, conocido como delito de odio, por unos tuits de contenido racista escritos entre 2020 y 2024.

El propio Juanma Badenas, en sus redes sociales, ha publicado un vídeo en el que explica que "por decisión del partido" ha "dejado de ser militante del partido".

Vídeo de despedida

En el vídeo, asegura, sobre su trayectoria, que "podría decirse que todo empezó aquí, en la calle Navarro Reverter de Valencia, en la antigua sede de Vox, en octubre de 2018. Pero no es verdad, porque desde que era adolescente siempre me ha interesado la política".

Fruto de ello, continúa, "son los libros y artículos que he publicado durante bastantes años relacionados con una manera de pensar que me une a muchos españoles".

El edil asegura que "nunca" olvidará cuando el jefe provincial de Vox Valencia entonces (el 10 de febrero de 2023), Ignacio Gil Lázaro, le preguntó "si quería tirarme a la piscina".

"Le respondí que sí, sin saber exactamente a qué piscina era. Pocos días después, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox me nombró oficialmente candidato al Alcaldía de Valencia", añade.

Según comenta, esta decisión "cambió" su vida "más de lo que podía imaginar". "Dejé de ser simplemente yo mismo para convertirme en un símbolo para muchos. La campaña electoral fue emocionante. Tuve oportunidad de compartir mítines con figuras muy relevantes del partido entonces", señala Badenas y cita nombres como Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, Jorge Buxadé, José María Ortega Lara y Juan Carlos Girauta.

"He participado en programas de radio y televisión defendiendo mis ideas. Y por decir lo que pienso, incluso he sufrido persecución judicial por delito de odio, que en realidad es un delito contra la libertad de expresión", subraya Badenas.

El concejal afirma también ser el "primer cargo público" en "ir a ayudar" a las zonas inundadas por la dana, al mismo tiempo que considera haber contribuido "a defender causas justas, como la salida de Peter Lim del Valencia Club de Fútbol".

"Todo ello ha tenido un coste personal muy alto. Incluso he recibido amenazas en mi propio domicilio, injurias y calumnias, aunque todo ello lo doy por bien empleado", incide Badenas.

Igualmente, subraya que los partidos son "un instrumento" y agrega: "Nadie ha nacido en un partido político. Aunque hay algunos que parece que sí".

Por ello, "voy a seguir siendo coherente con mis ideas y mis principios". "Dentro y fuera de las instituciones. Como lo hice antes y lo seguiré haciendo en adelante. Siempre quedan muchas cosas buenas e interesantes por hacer", afirma.