"Querido árbol (1998-2027)": la protesta vecinal contra la tala de 17 árboles por la obra del parque de la 'Estacioneta' de Jesús

"En memoria de nuestro querido árbol (1998 - 2027). Con la reforma del Ayuntamiento, este árbol estará muerto". Esta es la "esquela" con la que los vecinos del barrio de La Raïosa de Valencia han denunciado la tala de 17 árboles del parque de la antigua estación de Jesús.

La reforma del jardín contempla la desaparición de 21 ejemplares: 17 desaparecerán y 4 serán trasplantados a otras zonas verdes. Según se desprende de la memoria del proyecto, actualmente en fase de licitación, el motivo es la "densidad y frondosidad existente en el actual jardín" y la "enfermedad" de algunos de los árboles.

Además, las obras de mejora no contemplan la plantación de ningún nuevo árbol en este parque situado entre las calles Uruguay, Carcagente y la avenida Giorgeta, en el distrito de Jesús. Sí prevé la introducción de praderas de césped y arbustos de bajo consumo hídrico.

"Se proyecta se proyecta el trasplante y tala justificada de ciertas piezas, todas ellas afectadas de estados incompatibles con el jardín debido a la densidad existente, y el estado vegetativo, con la consiguiente mejora del equilibrio y bienestar, aumentando el valor medioambiental de la zona de actuación", reza el documento.

Según se desprende de la ficha técnica, entre los árboles afectados hay tres ficus de más de seis metros de altura calificados como en estado vegetativo "bueno" o "correcto".

El presidente de la asociación vecinal Cuidem La Raïosa, Víctor Araque, defendió la necesidad de la reforma del parque, que se incluyó en los presupuestos participativos de 2022 y 2023. Sin embargo, preguntó por qué no se mantienen los árboles. "Es el único parque en el que se puede estar en verano. No entendemos por qué hay que quitar los árboles", denunció este lunes.

El parque de la estación de Jesús, con algunos de los árboles que van a talarse RM

En esta línea, la memoria del propio proyecto reconoce que "el jardín destaca por su frondosidad, debido al adecuado crecimiento del arbolado plantado hace 35 años" y subraya que el espacio de ha convertido en "uno de los jardines más umbríos de Valencia".

El parque, construido en 1998, tiene una superficie de unos 4.500 metros cuadrados, con una pérgola o marquesina metálica que cruza de norte a sur el espacio. En la parte noroeste, además, hay un monolito de piedra que rinde homenaje a los 43 muertos del accidente de metro de julio de 2006.

La obra

El proyecto, en fase de licitación, prevé una inversión de casi 330.000 euros para llevar a cabo las obras de modernización del espacio. Según la memoria, el estado del jardín es "descuidado" y presenta "deterioros evidentes".

Así, el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento pretende eliminar los parterres cerrados y las vallas metálicas interiores que compartimentan el parque, instalar un nuevo suelo de hormigón, renovar la red de riego y se reparan y se reubican algunos de los bancos.

La petición inicial por parte de los vecinos, que se aceptó en los presupuestos participativos de 2022 y 2023, proponía una reforma integral, con más zonas infantiles y más zonas verdes. Proponían asimismo la instalación de porterías de fútbol.

El servicio de jardinería, en sus observaciones a la propuesta de inversión, consideró viable la plantación de vegetación en los parterres, la renovación de todo el pavimento incluyendo el saneamiento, y la ejecución de la zona de socialización canina, para lo que consideró que sería suficiente invertir 374.000 euros.

El parque de Jesús RM

Señaló que el coste para una intervención integral sobre el jardín se elevaría a la suma de 935.000 euros. Se descartó también la instalación de equipamiento deportivo por "falta de espacio".

En el informe de noviembre de 2024, tras la reunión de todas las partes, según señala la memoria, se acordó eliminar la zona de socialización de perros y se determinó que no hacía falta actuar sobre la zona de juegos, que había sido renovada en diciembre de 2022.

Este parque está situado sobre los terrenos donde estaba la antigua estación de ferrocarril que unía la capital del Turia con el sur de la provincia. El edificio de la estación actualmente se conserva como centro cultural, biblioteca y centro de actividades para personas mayores.

El plazo de ejecución del proyecto es de cuatro meses y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta este 28 de octubre a las 23.59 horas.