Catalá pide a Marlaska refuerzo policial para impedir que en Valencia se repliquen los saqueos de Barcelona

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enviado una carta este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir un refuerzo policial en la ciudad ante la posibilidad de que se repliquen los saqueos de Barcelona o Bilbao.

En la misiva, según ha explicado, exige a Marlaska "respuestas, efectivos y un plan para proteger a los ciudadanos, a los comercios y a la ciudad".

"Me preocupa muchísimo lo que está pasando en el resto de las ciudades españolas estos días. Creo sinceramente que el ministro del Interior está totalmente escondido, desde luego, es una absoluta irresponsabilidad", ha manifestado en declaraciones a los medios.

La primera edil se pronunció así tras la convocatoria del grupo Blocus para ocupar las calles de la ciudad el próximo día 31. Ante ello, Catalá ha advertido que no va a quedarse "parada" y por eso ya ha contactado con los comerciantes y ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, que tendrá lugar a las 17.00 horas de este martes con la participación del concejal de Policía, Jesús Carbonell.

En esta línea, ha reclamado al Gobierno coordinación con todos los efectivos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al tiempo que ha avanzado que no descarta "en absoluto" convocar una junta local de seguridad el próximo viernes para "organizar e impulsar una organización y una respuesta policial efectiva a estos altercados que hemos visto en Barcelona y en Bilbao y que no pueden pasar en Valencia".

"Espero que el ministro responda y reaccione, y espero que el Cuerpo Nacional de Policía y todos los efectivos estén a disposición de una ciudad que no merece estos altercados y que tiene que ser protegida", ha insistido.

En este sentido, ha exigido al Gobierno que "entienda" que "cuando no hay respuesta a la violencia, hay más violencia". "No se puede ser permisivo con aquellos que alteran nuestra convivencia", ha añadido.