Catalá, la alcaldesa de Valencia reclutada por Feijóo para el Congreso: "No podía mirar hacia otro lado"

El espacio para las sorpresas en el PP valenciano parece que llega a su límite prácticamente cada semana de los últimos meses. Pero no. Siempre hay hueco para algo más en la intrépida vida interna de la formación. El último capítulo tuvo lugar este viernes, cuando el partido hizo público que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, será la cabeza de lista al Congreso por esta circunscripción.

Como quien se intenta armar de argumentos convincentes para explicar lo que no parece fácil de explicar, la primera edil expuso tanto en redes sociales como en un mitin junto a Alberto Núñez Feijóo su porqué: "Estamos en un momento decisivo para España, para Valencia y para nuestro futuro. Y cuando todo está en juego, cuando la democracia está en juego, cuando las instituciones están en juego, cuando la convivencia está en juego, no puedes mirar hacia otro lado. Hay que estar dispuesto a hacer lo necesario".

La alcaldesa vino a decir que ella no querría, pero que si el líder ordena poco más se puede hacer. Básicamente poner unas condiciones y dar el sí. Seguramente sea lo que haya ocurrido en una decisión -la de que vaya de 'número uno' por Valencia- de la que poco había trascendido. En ninguna quiniela aparecía su nombre y, cuando el asunto comenzó a circular el pasado jueves entre algunos cargos populares, las primeras reacciones llevaban a la autonegación por el complejo -y para muchos erróneo- movimiento.

Pero al final fue que sí. Y vaya que sí. Génova -Feijóo y su secretario general, Miguel Tellado- han pilotado en exclusiva las listas. Ha habido consultas y llamadas, pero la decisión única ha sido de ellos. Lejos quedan los tiempos en los que la capacidad de influencia, de colocación o de veto del PP valenciano era alta en asuntos como las candidaturas de las elecciones generales.

Ahora Génova ordena y manda. Hasta el punto de introducir a la alcaldesa de la tercera ciudad de España de cabeza de lista al Congreso. Todo ello con absoluto secretismo y ante una tardanza en aclarar los nombres que ahora se comprende por qué ha tenido lugar en un territorio tan relevante para el PP.

Feijóo ha señalado a su favorita. No es la primera vez que sucede, pues ya quiso que fuera candidata a la Generalitat cuando Carlos Mazón dimitió hace un año tras el aniversario de la dana. La operación era todavía más enrevesada que la del Congreso y Catalá quería seguir de alcaldesa.

Parece que el líder del PP tomó nota de esta última condición, pues como cabeza de lista a la Cámara Baja no tiene que renunciar. Bien es cierto que los estatutos del PP señalan que es incompatible la representación en el Congreso con la Alcaldía de ciudades de más de 20.000 habitantes. Pero no hay nada que un Comité Ejecutivo Nacional no pueda arreglar con la habilitación de una excepción o las que hagan falta. A lo que sí deberá denunciar es a su escaño en Les Corts.

Feijóo cree que debe ir con todo aunque el voto de las generales sea en clave nacional y no de candidaturas provinciales. Todavía más cuando el PSPV-PSOE presenta una lista en Valencia repleta de 'estrellas' socialistas: la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de la ciudad, Pilar Bernabé; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

El líder del PP ha buscado redoblar la apuesta del PSOE y quería un perfil potente y conocido para acompañarlo en una plaza tan importante. Y ahí sólo le aparecía Catalá. Una decisión con la que evidencia su prioridad por una victoria propia al margen de las consecuencias territoriales. Su objetivo es ganar y punto. Al igual que Sánchez.

Ambos dirigentes llevan, pues, la batalla por Valencia al ámbito nacional. Aunque el comportamiento de los votantes es muy diferente en unas generales o en unas municipales, el resultado del 29-N también se leerá como la primera vuelta de las elecciones municipales de 2027 con las dos rivales candidatas.

Alberto Núñez Feijóo, junto a Vicente Mompó, Juanfran Pérez Llorca, María José Catalá y Esteban González Pons. Jorge Gil / EP

Lo que faltará por comprobar es qué hará Catalá con el acta del Congreso, pues la situación es enrevesada. O la alcaldesa de Valencia opta por la ausencia en la Cámara Baja durante una temporada o, directamente, no coge el acta. Y cualquier escenario de los dos conlleva un uso fraudulento de las instituciones.

Hasta que ese momento llegue, tiene una campaña por delante. Y el pistoletazo de salida fue este viernes. En una semana en la que Sánchez visitó Oliva, una de las localidades más afectadas por la última dana, Feijóo hizo este viernes una visita exprés a Valencia para asistir al mitin en el Palau de Les Arts y marcharse de nuevo.

Quizás por esta agenda, el líder del PP inició su intervención ante el auditorio, de unas 1.500 personas, con un pésame a las víctimas mortales y un "reconocimiento a los servidores y a los servicios de las emergencias".

"Querido Juanfran"

A continuación, aprovechó para alabar la gestión del presidente de la Generalitat en esta dana. "Querido Juanfran, quiero decirte que tu Gobierno y tú habéis estado a la altura. Enhorabuena", dijo.

Unas palabras que deberían ser habituales de cualquier líder nacional hacia su homólogo autonómico, pero que se convirtieron en uno de los pocos espaldarazos públicos que Pérez Llorca ha recibido de Feijóo en los últimos meses. Todo ello a la espera de que se despeje su ratificación, la cual ha quedado pospuesta para después de las generales en otro de los capítulos que dentro del PPCV se siguen con absoluta incredulidad.

En el apartado de compromisos, el líder de los populares volvió a mencionar el Plan Valencia que ya anunció tras la dana para tareas de reconstrucción, dotado con 12.000 millones de euros.

Compromisos y deberes

Igualmente, y en honor al sí de Catalá a ir al Congreso, aseguró que el soterramiento de las vías de Serrería y el túnel pasante de València serán "una realidad" si gobierna el PP en España tras el 29N.

En el apartado de deberes, puso el de obtener un buen resultado en las elecciones. Las encuestas apuntan a que los populares mantienen los 13 diputados, pero el objetivo marcado por Génova es sacar más.

"Si logramos el gran resultado que necesitamos jamás lo olvidaré", dijo Feijóo, ante a un Pérez Llorca que se enfrenta a su primer examen electoral antes de ser proclamado candidato y a un PPCV en el que la división y la tensión interna predominan desde hace meses.

Su próxima visita será el 22 de noviembre a la Plaza de Toros, donde está previsto que el PP celebre el mitin central de campaña.