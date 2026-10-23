El nuevo edificio de Campanar en Valencia tendrá un mural en homenaje a los diez fallecidos en el incendio

La reconstrucción del edificio de Campanar incendiado en febrero de 2024 incluye un mural diseñado por el artista valenciano Nemesio Canet para recordar a las 10 víctimas mortales de la tragedia.

Los vecinos aprobaron en su última junta el proyecto de memorial cerámico titulado Renàixer (Renacer) como homenaje a las personas que perdieron la vida en el incendio que calcinó los dos bloques en apenas minutos.

"Es muy discreto y elegante, para nosotros es importante porque queremos que se recuerde que hemos perdido a diez vecinos", afirmó a EL ESPAÑOL el presidente de la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar en Valencia, Enrique Salvador.

En este sentido, explicó que el homenaje estará junto a la entrada principal y podrá verse desde la calle.

El proyecto toma como referencia una arquitectura deconstructiva para representar que "el fuego destruyó la arquitectura, pero la tierra cocida lo transmuta en permanencia", según la propuesta.

La composición, en tonos arena, azul mineral, negro humo y rojo óxido, se articula mediante la superposición de planos cerámicos, estrías y volúmenes que evocan el edificio residencial desde la abstracción geométrica.

Imagen del esqueleto del edificio de Campanar Efe

Además, la luz natural activa las texturas y las sombras, "convirtiendo el muro en un recuerdo vivo", según el proyecto. Diez vacíos sutiles integrados a la trama actúan como ausencias físicas y permanentes, en recuerdo de las diez personas que fallecieron.

La obra, según los diseñadores, se inspira en el universo poético y plástico del poeta Rafael Alberti: "ritmo, luz, silencio y palabra convertida en imagen".

De esta manera, el memorial pretende "transformar el dolor y la memoria en materia tangible, articulando un poema visual que dialoga con el transeúnte a través del tiempo".

Nuevo edificio

La reconstrucción del edificio encara ya su recta final. La previsión de los vecinos es poder empezar las mudanzas entre diciembre de este año y enero de 2027.

En estos momentos, según el presidente de la asociación, están hablando con el Ayuntamiento de Valencia para que emita las licencias de finalización de la obra y con las empresas de suministros.

Se cumplen así los plazos marcados, puesto que el 31 de diciembre es la fecha en la que finalizan las ayudas de la Generalitat Valenciana para el pago del alquiler de las personas que vieron sus hogares reducidos a cenizas en pocos minutos.

Estado del edificio tras el incendio y figuración de la nueva fachada propuesta por Arquerha. EE EE

El nuevo edificio, según Salvador, será "uno de los más seguros de Europa contra incendios", ya que se han cambiado los materiales.

La principal diferencia es la fachada de cerámica, material ignífugo. Además, será de color blanco.

La causa del trágico incendio fue una fuga del gas refrigerante de la nevera del piso 86. Sin embargo, el fuego se propagó por la fachada a gran velocidad.

En los incendios tradicionales, según los expertos, lo habitual es que las llamas se propaguen por el interior de una vivienda sin llegar a afectar a todo el edificio completo, como sí ocurrió en Campanar. En 50 minutos, los dos bloques quedaron absolutamente calcinados.

Aparte de las fuertes rachas de viento de esa tarde de invierno, los expertos señalaron varias causas que ayudaron a propagar más rápidamente el fuego.

En primer lugar, los paneles que se usaron, que tienen un alma interior de polietileno entre las dos láminas de aluminio, que arden con facilidad y que generan gotas.

Vista del incendio de Campanar. Efe / Manuel Bruque

A esto se suma que la fachada era ventilada. Este tipo de fachadas tienen un recubrimiento exterior a base de paneles, un espacio libre y dos capas más. Una de material aislante y una última en el interior que suele ser de ladrillo, de hormigón o de madera.

Ese espacio libre o cámara ventilada contribuye a la rápida propagación del fuego en muy pocos minutos.

Los 450 vecinos del complejo residencial ubicado en la calle Poeta Rafael Alberti encaran esta fase final con "ilusión", después de casi tres años "complejos" y llenos de "incertidumbre".

Si se cumple el calendario, el próximo homenaje a las víctimas, el del tercer aniversario, se realizará ya con vecinos en los inmuebles.