El mapa migratorio de Valencia: Colombia, Italia y Ucrania encabezan la lista de residentes extranjeros en la ciudad

El informe de población de nacionalidad extranjera de 2026 del Ayuntamiento de Valencia registra un total de 181.140 vecinos de origen foráneo, lo que representa el 21,1% de la población urbana total (858.178 habitantes). De ellos, tres nacionalidades lideran la presencia internacional en la capital: Colombia, Italia y Ucrania.

En conjunto, suman 51.705 empadronados. Los colombianos lideran el censo extranjero con 22.441 personas empadronadas, lo que supone un incremento interanual del 8,9% respecto al año anterior.

Los italianos representan el segundo gran grupo, con 16.755 empadronados y un crecimiento interanual del 8,1%. Es la primera nacionalidad procedente de la Unión Europea.

El tercer puesto lo ocupan los ucranianos, con 12.509 residentes. Destaca por ser una comunidad predominantemente femenina y joven, con una edad media de 33 años.

En cuanto al mapa urbano, los residentes europeos muestran pautas específicas de asentamiento. Los comunitarios, liderados por los italianos, se concentran en distritos como Ciutat Vella y l'Eixample.

Por su parte, las comunidades procedentes del este han elegido la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es decir, Quatre Carreres y Camins al Grau. En cuanto a los colombianos, los distritos con más presencia son Rascanya, Olivereta y Jesús.

Mapa con el porcentaje de población extranjera respecto a la población total EE

Del informe se desprende que ocho nacionalidades reúnen a casi la mitad de los residentes internacionales. A Colombia, Italia y Ucrania le siguen, en número de empadronados: Venezuela (con 11.219 habitantes), China (9.523), Rusia (8.942), Rumanía (7.354), y Pakistán (6.647).

En cuanto a la distribución de estas personas en la capital del Turia, según los datos del padrón, la zona con más extranjeros en volumen absoluto es la de Quatre Carreres. Si se relaciona con la población total del barrio, el corazón histórico lidera la clasificación, con el 30% de residentes que provienen de otros países.

Ucranianos y rusos

La población de origen ucraniano en Valencia ha crecido considerablemente en los últimos años, pero también la rusa. En 2022, año en la que se produjo la invasión, en la capital del Turia había un total de 5.829 ucranianos. En 2026 este número se multiplicó por dos, hasta los 12.509 empadronados actuales.

El 55,1% de los residentes ucranianos son mujeres y el 44,9% de hombres. La edad media es de 33 años y los menores de 16 años representan el 21% del total de la comunidad, una proporción en este grupo de edad notablemente superior a la media de otros colectivos europeos.

La población de origen rusa presenta un patrón de llegada muy similar, pasando en el mismo periodo de unos 3.700 residentes a casi 9.000.

Por continentes

Por continentes, la mayoría proceden de países europeos. Con 70.217 habitantes (sumando comunitarios y no comunitarios), este bloque representa el 39 por ciento del colectivo extranjero de la capital del Turia.

Además, según los últimos datos publicados, el grupo procedente de Europa no ha dejado de crecer en los últimos años, pasando de las 57.708 personas en 2024 a 63.589 en 2025 y 70.217 en 2026.

El siguiente gran bloque internacional es el procedente de América del Sur, con 55.968 habitantes y un porcentaje de casi el 31%. Asia representa un 13,4% (con 24.206 personas) y África, únicamente el 8% (con 14.726).

En cuanto a los grupos de extranjeros que han disminuido su presencia en el último año en la ciudad destacan los que proceden de América Central, con una reducción de la población del 2,5% respecto a 2025. Los retornos más importantes se han producido de personas nacidas en Nicaragua, El Salvador y Cuba.

Tendencia

La presencia de población extranjera se ha multiplicado desde 1991, cuando eran 5.363 personas, es decir, el 0,7%. Tras una fase de estabilización en la década de 2010, la inmigración ha experimentado una fuerte aceleración, con un crecimiento del 8,8% solo entre 2025 y 2026.

Asimismo, se trata de una población joven y activa. El 81,8 por ciento de los extranjeros se sitúa en el tramo de edad de 16 a 64 años.

En cuanto al momento de llegada, el informe señala que el 42% de los residentes extranjeros lleva menos de dos años empadronado en Valencia y el 35% supera los cuatro años de residencia.

Un total de 8.550 personas con nacionalidad extranjera nacieron dentro de España, esto es un 4,7% de todo el colectivo. Destacan las comunidades china (1.573 nacidos en España), italiana (611), pakistaní (439) y hondureña (311).