La izquierda aspira a la alcaldía de Valencia con Bernabé de diputada en Madrid y Oltra viviendo fuera de la ciudad

Las dos grandes fuerzas de la izquierda valenciana optarán a la alcaldía de Valencia en circustancias excepcionales. Pilar Bernabé lo hará como recién elegida diputada en Madrid, y Mónica Oltra como vecina de Camp de Turia, comarca donde reside, ya que ha decidido no mudarse a la ciudad que quiere gobernar.

El PSPV-PSOE confirmó este lunes que Bernabé, además de aspirar a ser alcaldesa de Valencia, ejercerá antes de cabeza de lista de los socialistas por Valencia en las generales del 29 de noviembre.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana irá por delante del ministro de Hacienda, Arcadi España, y de la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró. Sánchez ha decidido situar en la contienda nacional a todos sus activos, con Bernabé en la vanguardia.

La decisión, confirmada a EL ESPAÑOL tras ser adelantada por Levante-EMV, supone una estrategia inédita, ya que Bernabé deberá marcharse al Congreso de los Diputados a pocos meses de las elecciones municipales.

Los socialistas, preguntados al respecto, orillan las contradicciones que pueda generar la decisión y destan las virtudes de la misma de cara a las generales. Tildan su apuesta de "audaz".

Subrayan el amplio grado de conocimiento de dirigente en toda la provincia, derivado, en buena medida, de su gestión como delegada del Gobierno tras la trágica dana de Valencia.

También restan peso al impacto en su candidatura municipal de su marcha al Congreso. Destacan que, al ser la número uno por valencia el 29-N, tendrá una importante visibilidad que incrementará su notoriedad de cara a los comicios municipales. "Su prioridad es ser alcaldesa", mantienen.

Pero lo cierto es que Bernabé, en los meses críticos previos a las elecciones municipales, se encontrará en los inicios de una legislatura como diputada en el Congreso.

Tendrá un 2027 trepidante que le obligará a estar lejos de Valencia o a no ejercer plenamente como diputada en las Cortes Generales. Incluso, si su voto fuera crucial en la cámara baja, a tener que renunciar al acta nada más adquirirla.

Bernabé se negaba

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el entorno de la propia Pilar Bernabé trasladó con contundencia las incompatibilidades de ambas funciones cuando el PSOE le trasladó la decisión, finalmente acatada por la propia dirigente. Su equipo, antes de que trascendiera la noticia, negó a este periódico de forma tajante que fuera a acabar siendo la cabeza de lista por la provincia a las generales.

Basta con repasar las declaraciones de Bernabé cuando se confirmó su candidatura para constatar que en absoluto estaba en sus planes. "Soy la única candidata que no tiene otro propósito que ser alcaldesa de Valencia", dijo, en aparente alusión a las aspiraciones autonómicas, sinó estatales, atribuidas a María José Catalá, la alcaldesa del PP, y a la propia Mónica Oltra, que fue antes candidata a la presidencia de la Generalitat.

Bernabé vestía de 'plan B' las candidaturas de Catalá y Oltra a la alcaldía de Valencia y acabará concurriendo a las urnas municipales inmediatamente después de haber logrado un escaño en el Congreso.

La munición para sus adversarios está servida. Podrán acusarla de derrotista y desentendida, al garantizarse un puesto en Madrid por si pierde las municipales. Bernabé, en efecto, tendrá la posibilidad -si no gana en Valencia y así lo prefiere- de renunciar al acta municipal y quedarse en la capital de España.

Además, la decisión contraviene la directriz que se autoimponen los socialistas de no acumular cargos. El PSPV-PSOE logró cinco diputados por Valencia en 2023. Pilar Bernabé, Arcadi España y Rebeca Torró ya absorben tres. Y el cuarto será José Muñoz, actual portavoz en el parlamento valenciano, quien también se suma a la batalla nacional. Poco han dejado para satisfacer las demandas de la dirección provincial del PSPV.

Oltra no se muda

Por lo que respecta Mónica Oltra, como reveló EL ESPAÑOL, la exvicepresidenta de la Generalitat y candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia aspira a ser la próxima alcaldesa de la ciudad sin convertirse en vecina oficial del municipio.

La aspirante a disputar la vara de mando a María José Catalá descarta empadronarse en Valencia y seguirá manteniendo su residencia en una localidad de la comarca de Camp de Túria.

Fuentes de su entorno confirmaron a este periódico que, pese a disponer de un piso en el centro de Valencia, no entra en sus planes trasladarse a él. Dicha vivienda está actualmente alquilada y la candidata no tiene intención de echar a sus huéspedes para instalarse en la residencia.

Desde el entorno de la dirigente de Compromís defendieron que no es estrictamente necesario modificar su empadronamiento porque su vinculación con Valencia no depende de que figure administrativamente como vecina del municipio. Alegan que en la ciudad ya desarrolla buena parte de su vida personal y profesional.

Tras la publicación de este periódico, la propia Oltra se pronunció al respecto. "No voy a hacer un empadronamiento 'fake'", dijo. "La ciudad me corre por las venas y no necesito más carta de presentación", agregó.

Su equipo justifica que trabaja en la capital, que forma parte de una falla de Valencia desde hace 32 años y que buena parte de su entorno -amigos y familia- vive en el Cap i Casal.

La decisión, sin embargo, igual que en el caso de Bernabé, brinda armas inesperadas a sus adversarios, que le afearán a buen seguro que esté fuera de la ciudad, que resida alejada de los vecinos y sus problemas, que carezca de barrio de residencia.

Oltra, como es obvio, no podrá votarse a sí misma. El día de las elecciones, cuando los electores se dispongan a acudir a los colegios para votar, la verán por televisión ejerciendo su derecho al sufragio en otro municipio.

A su vez, las circunstancias de ambas candidatas, tanto de Oltra como de Bernabé, desactiva el ataque que Compromís y PSPV-PSOE contra María José Catalá por ser originaria de Torrent, municipio del que fue alcaldesa antes que de Valencia.