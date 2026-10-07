Vista aérea del solar en la calle Doctor Waksman donde actualmente aparcan los coches EE

Valencia transforma un 'solar aparcamiento' en un parque con gimnasio y zona para perros: licita las obras por 437.000 €

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a licitación por 437.466 euros las obras para convertir un solar que funciona como aparcamiento en la calle Doctor Waksman en un nuevo parque.

Según la licitación publicada este martes, el plazo para ejecutar el proyecto es de cuatro meses. La parcela asfaltada tiene una superficie de casi 1.800 metros cuadrados y contará con tres zonas delimitadas: parque infantil, zona de gimnasio al aire libre y área para perros.

En el distrito de Quatre Carreres, el terreno funciona como parking temporal para dar servicio a la comisaría de policía y al centro de menores de la zona.

Esta iniciativa surge del proceso de participación ciudadana para la elaboración de los presupuestos de la edición 2022-2023.

Convertir el solar en un parque fue de las propuestas vecinales más votadas, que reclamaban un espacio de encuentro en el barrio, con sombras y área de recreo. De esta manera, en abril de 2025 se aprobó el proyecto básico y de ejecución de obras redactado por Francisco Hidalgo.

Plano del nuevo parque EE

Según se desprende del mismo, el nuevo parque tendrá tres áreas funcionales independientes o "islas" diferenciadas mediante zonas ajardinadas. En concreto, contará casi 700 metros cuadrados de zonas verdes.

Además, contará con una zona de juegos infantiles, de 135 metros cuadrados y suelo amortiguador de seguridad, y otra deportiva sobre pavimento con bicicletas y aparatos outdoor. Finalmente, se ha diseñado un área de esparcimiento canino de 500 metros cuadrados.

Respecto a la vegetación, el plan del Ayuntamiento es mantener los árboles que hay junto al solar e incorporar nuevo arbolado, arbustos y plantas.

El solar de la calle Doctor Waksman Ayuntamiento de Valencia

La obra prevé el uso de pavimentos drenantes que permitan la infiltración natural del agua de lluvia con el objetivo de no sobrecargar la red general de saneamiento urbano.

La junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes iniciar los trámites de la contratación, impulsada desde la Delegación de Parques y Jardines, mediante un procedimiento abierto simplificado. Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 22 de octubre.

Solares sin uso

En la ciudad de Valencia hay aproximadamente 150 parcelas vacías y sin ningún tipo de uso. Muchos de ellos se concentran en la zona del centro, especialmente por la zona del Pilar y del Carmen, aunque están repartidos por toda la capital.

Estos solares están inscritos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER), un mecanismo jurídico a través del cual el Consistorio puede obligar a los propietarios a cumplir con sus deberes urbanísticos de edificación y de conservación.

Esta herramienta persigue frenar fenómenos especulativos de retención de suelo, aumentar la oferta de viviendas y revitalizar las zonas urbanas que presenten síntomas de degradación, ya que muchas de estas parcelas están en estado de abandono.