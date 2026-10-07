Catalá y los representantes de Cruz Roja antes de la firma del convenio este miércoles Ayuntamiento de Valencia

Valencia tendrá un centro logístico de Cruz Roja para la distribución rápida de recursos en emergencias como la dana

El Ayuntamiento de Valencia y Cruz Roja formalizaron este miércoles el protocolo para la construcción de un Centro Logístico de Asistencia en Emergencias en la ciudad.

El centro se situará en el barrio de Benimaclet, en una parcela municipal de 2.563 metros cuadrados. Concretamente, en el número 10 de la calle de Daniel Balaciart, entre el Parque de Bomberos de la Zona Norte y el polideportivo de Benimaclet, una ubicación "adecuada" para favorecer la coordinación operativa entre los distintos servicios de emergencia.

Tal como explicó la alcaldesa, María José Catalá, el lugar elegido es una zona "segura y no inundable", que dispone de accesos adecuados y capacidad logística para la movilización y distribución rápida de recursos hacia cualquier zona que requiera intervención de emergencia.

El objetivo es "reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo o catástrofe".

Catalá recordó que la dana del 29 de octubre de 2024 dejó inoperativo el centro operativo de Cruz Roja, que estaba en Picanya. Por ello, destacó que con la nueva instalación, Valencia "ganará soberanía logística para poder garantizar una respuesta inmediata ante una situación de emergencia".

“Hemos conseguido ya un protocolo para hacer posible que 2.500 metros cuadrados se pongan a disposición de Cruz Roja a través de una autorización demanial para que se instale un centro logístico que, además, está pegado a una instalación que tenemos con ellos, que permanece abierta todos los días para atender a personas que necesitan dormir en un lugar confortable", afirmó.

Por su parte, el secretario provincial de Cruz Roja, José Enrique Lechiguero, aseguró que la previsión es que el nuevo centro logístico esté operativo en el primer trimestre del próximo año, entre los meses de febrero y marzo.

Protocolo

La iniciativa surge tras la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a las pedanías del sur de València, especialmente el Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y La Torre.

Tal como se subraya en el protocolo firmado, este episodio puso de manifiesto "la conveniencia de contar con un centro logístico situado en la propia ciudad, después de que el centro de Cruz Roja en Picanya resultara gravemente afectado, lo que dificultó el reparto de suministros esenciales de primeros auxilios".

Según el documento tramitado, Cruz Roja se hace cargo de la redacción de los proyectos técnicos y de la solicitud de autorización demanial y de licencia de obras, así como de la construcción y apertura del centro al uso público.

Una vez se apruebe la modificación urbanística correspondiente, la organización solicitará concesión demanial directa por un plazo máximo de 75 años.