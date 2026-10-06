Vista general de la acampada por la vivienda, en su cuarta jornada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Efe / Ana Escobar

La acampada de Valencia se decanta por permanecer en la plaza del Ayuntamiento el 9 d'Octubre

La acampada reivindicativa por el derecho a la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia no prevé desplazarse de su ubicación el próximo 9 d'Octubre, fecha en la que están programados los actos conmemorativos del Día de la Comunitat Valenciana, entre ellos el disparo de una mascletà.

Así lo han trasladado dos portavoces de la protesta, Hugo y Mario, en declaraciones a los medios después de que la alcaldesa, María José Catalá, defendiera este martes que el 9 d'Octubre es un "día sagrado" para los valencianos y que no habrá modificaciones ni cambios en el programa.

Ya son más de 600 las personas que se han movilizado y que decidieron este lunes permanecer de manera "indefinida" en el asentamiento tras la votación unánime en asamblea general.

Preguntados por si se han puesto en contacto con ellos desde el consistorio, los portavoces han dicho que se está celebrando una reunión de urgencia para abordar este tema.

Los jóvenes abogan por que las dos causas "puedan convivir". "Basta de esta falacia de que ambas cosas son exclusivas. El gobierno (local) tiene recursos para desplazar todas las actividades", opinan.

Además, han querido trasladar "un mensaje para la alcaldesa, para el Ayuntamiento", de que los participantes están "completamente de acuerdo en que el 9 d'Octubre es muy importante para los valencianos".

El portavoz de la acampada de protesta por la vivienda en Valencia. Efe / Ana Escobar

"Estamos aquí, tenemos todas las tiendas, todo preparado, los toldos... Estamos trabajando mucho en que esto sea habitable, en estar en las mejores condiciones posibles y somos perfectamente conscientes de que el Ayuntamiento tiene los medios para trasladar los actos. Nosotros no estamos en contra", han insistido.

Por el momento prevén mantenerse allí "indefinidamente, hasta que acepten" sus "exigencias", a lo que han añadido: "Nos da igual quién las acepte, pero no nos levantaremos hasta que las tengamos".

Por otro lado, la propia acampada ha advertido en redes sociales de que el jueves por la tarde podría producirse un intento de desalojo "con mucha violencia" por parte de grupos de extrema derecha.

En un comunicado, la organización ha pedido a las personas simpatizantes que "se organicen en grupos para acudir, por su propia seguridad", y que bajo ningún concepto lo hagan solas.

La idea es formar "un cordón de seguridad para impedirles el acceso al campamento", según el escrito.

"Nosotros somos un movimiento pacífico y nunca vamos a responder a la violencia con violencia, pero sí que hacemos un llamamiento a toda la gente a que se solidarice con nosotros, que vengan a apoyarnos. No queremos que haya ningún tipo de violencia, pero necesitamos apoyo de la gente porque nos sentimos inseguros", han concluido.

Elecciones

Sobre la convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre, muchos de los participantes afirmaron a EL ESPAÑOL que no se moverán "hasta que haya un cambio real".

Para Hugo, "significa y da un ejemplo de que sirve la lucha popular, la lucha en la calle, esta lucha obrera de la gente de a pie, sobre todo esta acampada que es autónoma y espontánea de gente normal, de ningún partido ni sindicato".

"Que adelanten las elecciones no cambia nada, es un movimiento para disolver nuestra protesta, quieren aplazar el debate a dentro de un mes, pero el problema de la vivienda va a seguir igual", aseguró Olaya a este diario.

Julia, en cambio, denunció que las medidas anunciadas por el Ejecutivo central "son parches que posponen el problema".

Entre sus reivindicaciones piden la expropiación de los pisos de los fondos buitre, contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de los desahucios y topar los precios.