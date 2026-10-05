Catalá pide a Bernabé que "haga todo lo posible" para que la acampada no obligue a cambiar los actos del 9 d'Octubre

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pidió este lunes a la Delegación de Gobierno "que haga todo lo posible" para que los actos del 9 d'Octubre previstos en la plaza del Ayuntamiento, actualmente ocupada por la acampada por la vivienda, se celebren "con absoluta normalidad".

El programa del Día de la Comunitat Valenciana incluye el disparo de una mascletà, que Catalá no tiene intención "de suspender, aplazar o cambiar de ubicación", por lo que abogó por el entendimiento "con respeto".

Así lo aseguró en declaraciones a los medios tras el acto de entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad 2026 con motivo del 9 d'Octubre, al ser preguntada por si la acampada va a afectar a alguno de esos actos.

"Yo espero que no, sinceramente, porque tenemos el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I y este año es muy especial", señaló la primera edil.

Con motivo de esta efeméride, Catalá subrayó que hay "muchísimos actos" en la Plaza del Ayuntamiento y ha recalcado que, por este motivo, va a solicitar a la Delegación de Gobierno "que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad".

"No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro día grande. Es el día de los valencianos y los valencianos debemos ser respetados en nuestra historia, en nuestra tradición y en nuestra identidad", añadió.

Catalá y Llorca durante el acto de distinciones en el Ayuntamiento de Valencia este lunes Ayuntamiento de Valencia

A su juicio, "creo que con respeto todos nos podemos entender" y, como ejemplo, recordó que "ya lo hicimos en la celebración del Corpus y espero de verdad que así sea".

"Pero efectivamente soy muy consciente y así le voy a remitir a la Delegación de Gobierno cuáles son las competencias y cuáles son sus competencias", señaló.

"Aquí, al igual que en Madrid y que en todas las ciudades de España, es el Cuerpo Nacional de Policía el que tiene que responsabilizarse de una concentración no autorizada y velar para que los actos del 9 d'Octubre se celebren con absoluta normalidad", apuntó Catalá.

Al respecto, subrayó que aportará "cuantos informes de seguridad sean oportunos para que se proceda a todas las cuestiones que se necesiten para celebrar con absoluta normalidad el 9 d'Octubre".

La oposición

Por su parte, la síndica de Compromís en el consistorio, Papi Robles, puso en valor la "valentía de todas las personas que están defendiendo en la Plaza del Ayuntamiento el derecho a una vivienda digna" y subrayó que se está organizando "de manera pacífica y dialogada".

Por ello, aconsejó a la alcaldesa que "dialogue" con las personas acampadas. "Que baje a la calle, que hable con quien se ha organizado ahí abajo, que conozca sus reivindicaciones y explore si hay posibilidades de llegar a acuerdos", manifestó.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, reclamó a Catalá que "baje a escuchar lo que tiene que decir la gente que está acampada y defender, piense lo que piense, su derecho a estar allí".

"Al final ser demócrata es defender el derecho que tienen otros a decir cosas que no nos gustan. Y yo creo que el Partido Popular tiene un problema con la democracia", indicó en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.