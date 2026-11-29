Mueren una madre y una hija en el incendio de su vivienda en Torrent (Valencia)

Una madre y una hija han fallecido este domingo tras arder su vivienda en Torrent (Valencia), según han confirmado fuentes municipales.

Los bomberos han recibido un aviso del incendio a las 19:37 horas, que ha obligado a desalojar a los vecinos del edificio, situado en la calle Pare Méndez.

Sobre las 20:47 horas el Consorcio Provincial informaba de que el incendio había quedado controlado aunque se mantenía activo el servicio.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Torrent, efectivos de la Policía Nacional y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

En concreto, se han movilizado dos dotaciones de los parques de Torrent y Catarroja, junto con un sargento de Torrent.



Los vecinos de ocho viviendas han tenido que ser evacuados a la sede del Partido Popular de Torrent, que está en frente del edificio incendiado, donde están acompañados por la alcaldesa, Amparo Folgado, y todo el equipo de gobierno, pendientes de la última hora del suceso, según han informado las mismas fuentes.



Según ha avanzado Levante-EMV, los bomberos habrían conseguido rescatar a la madre aún con vida, aunque habría fallecido poco después debido a una intoxicación por inhalación de humo, mientras que la hija habría sido encontrada ya sin vida.



Además de las dos víctimas mortales, varias personas más habrían recibido asistencia médica tras resultar intoxicadas por inhalación de humo, ha detallado Las Provincias.