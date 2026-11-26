La Policía detiene a un joven de 22 años acusado de agredir sexualmente a una mujer en Castellón

La Policía Local de Castelló detuvo durante la madrugada del pasado lunes a un hombre de 22 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a una mujer en la calle Segorbe de la capital de La Plana, según ha informado este cuerpo de seguridad.

La intervención se inició sobre las 2:49 horas, cuando la Sala CIMSE recibió, a través del 112, un aviso de una mujer que manifestaba haber sufrido una agresión y presentar lesiones. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Local.

Según relató la víctima, un hombre la había abordado y agredido. Sus peticiones de auxilio alertaron a varios vecinos, tras lo cual el presunto agresor huyó del lugar.

Mientras una dotación recababa información de la víctima y los testigos, se estableció un dispositivo de búsqueda.

Sobre las 3:05 horas, los agentes localizaron en las inmediaciones de la avenida Tombatossals a un varón que coincidía con la descripción facilitada y presentaba indicios compatibles con los hechos denunciados. Tras las comprobaciones, procedieron a su detención.

La víctima fue trasladada al Hospital General para recibir asistencia sanitaria. El detenido también recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional, junto con las diligencias y los efectos intervenidos.