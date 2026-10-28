Muere una oftalmóloga brasileña en Barcelona tras haber disputado el día previo la Media Maratón de Valencia

Victoria d'Azevedo Silveira, oftalmóloga brasileña de 29 años, murió este lunes en Barcelona, un día después de participar en la Media Maratón de Valencia. La joven había viajado a España acompañada de su madre para disputar la prueba y disfrutar después de unos días de vacaciones.

Según el relato de sus familiares, recogido en la televisión y medios de comunicación brasileños, Victoria sufrió un episodio repentino mientras dormía en el hotel en el que se alojaba en la Ciudad Condal.

Pese a que, por el momento, la causa exacta de su muerte todavía no se ha esclarecido, se le realizó una autopsia de la que la familia todavía espera los resultados definitivos.

La brasileña viajó a España para participar en la Media Maratón de Valencia, la cual tuvo lugar el domingo 25 de octubre. Completó los 21 kilómetros en 1 hora, 36 minutos y 13 segundos, lo que la situó como la segunda corredora brasileña más rápida de la competición, según los datos publicados sobre la prueba.

De acuerdo con sus familiares, Victoria estaba muy contenta con su rendimiento y había comentado que había realizado una de sus mejores carreras. Además, según cuentan, la joven se encontraba especialmente ilusionada con el resultado obtenido.

La médica mantenía una rutina marcada por el ejercicio físico y una alimentación cuidada. Según la familia, no tenía enfermedades previas conocidas y se encontraba en una etapa de su vida en la que combinaba su desarrollo profesional con sus objetivos deportivos.

Victoria había viajado a España con su madre, Adriana d'Azevedo. El plan inicial era participar en la carrera de Valencia y aprovechar después la estancia para pasar unos días de vacaciones juntas.

Tras finalizar la media maratón, ambas salieron a comer y descansaron. Más tarde, durante la tarde del domingo, viajaron en tren a Barcelona y fue a la mañana siguiente cuando la joven falleció, según el relato de la familia.

Desde la organización de la carrera aseguran a EL ESPAÑOL que conocen el suceso que ha acontecido y se encuentran a disposición de familiares y autoridades para proporcionar toda la información que sea necesaria con respecto a la mujer brasileña que participó en la prueba.

La muerte de Victoria también ha provocado numerosas muestras de cariño entre los integrantes de Companhia dos Cavalos, el grupo deportivo al que pertenecía desde 2020.

De hecho, sus compañeros publicaron un mensaje de despedida en el que recordaron la alegría que transmitía y los momentos compartidos durante los entrenamientos.