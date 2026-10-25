Dos fallecidos y tres personas heridas en un accidente de tráfico en la N-340 en Vila-real (Castellón)

Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico en la N-340 a la altura de Vila-real (Castellón), tal y como ha informado el Consorcio de Bomberos de Castellón y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según el CICU, los fallecidos son una mujer de 77 años y un hombre de 45 años, a los que se les han practicado RCP avanzadas sin éxito.

En cuanto a los heridos, son un hombre de 39 años, que ha sufrido heridas leves y ha rechazado su traslado a hospital, y otras dos personas con politraumatismos graves, una mujer de 59 años y un hombre de 58, que han sido trasladados al Hospital General de Castellón.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos unidades del SAMU, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Soporte Vital Básico Avanzado de Enfermería (SVBE).

El Consorcio de Bomberos de Castellón ha informado de que han recibido un aviso a las 10.42 horas de este domingo de un accidente de tráfico en el km 969 de la N-340 a la altura de Vila-real, en el que se han visto implicados tres vehículos.

Hasta el lugar han acudido dos dotaciones de bomberos del parque de Plana Baixa, que a su llegada han confirmado que no había personas atrapadas, por lo que no se han requerido tareas de excarcelación de los afectados.

Los bomberos han neutralizado los riesgos de los vehículos y han colaborado con los medios sanitarios en la atención de cinco víctimas, de las que tres han resultado heridas y dos fallecidas.