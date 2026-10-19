Calles anegadas en el municipio valenciano de Guardamar de la Safor por el paso de la dana Adam. Efe / Manuel Bruque

Muere una mujer de 78 años por la dana Adam en Oliva, inundada tras caer 643 l/m2 en dos días

Los equipos de rescate han encontrado este lunes el cuerpo de una mujer de 78 años a causa de la dana Adam en el municipio de Oliva (Valencia), mientras se encontraban desplegados en la zona, tal y como ha podido confirmar este periódico.

Se trata de la tercera víctima que habría sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales, que han dejado 643 l/m2 en esta población en las últimas 48 horas.

La Guardia Civil está participando en las labores de auxilio especialmente en las zonas de Denia, Pego y Oliva, según ha informado el Instituto Armado. Por su parte, un helicóptero de Salvamento Marítimo ya ha rescatado a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro en esta última localidad.

La operación ha sido coordinada desde el Centro de Coordinación de Valencia de Salvamento Marítimo tras una solicitud de apoyo de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Tras desembarcar a los rescatados en Oliva y repostar combustible, el Helimer 202 continúa este lunes sobrevolando la zona para intervenir en caso de que sea necesario.

En total, 821 agentes han realizado 95 rescates, 58 en la provincia de Valencia y 37 en Alicante por unas lluvias que, según los datos de la Guardia Civil, dejan 2.100 evacuados, cien de ellos en Xàbia y 2.000 en Oliva.

En la provincia de Alicante, durante el fin de semana, la Comandancia de la Guardia Civil se ha mantenido alerta ante las persistentes lluvias que están azotando la zona sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante.

Durante todo el día de ayer se registraron precipitaciones intensas y a partir del mediodía comenzaron a producirse incidencias que están obligando a cortar vías de comunicación, inicialmente en torno a las localidades de Pego, Denia y El Verger.

El cauce de algunos ríos se ha desbordado y se han inundado pasos de barrancos secos.

Los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con las policías locales de los Ayuntamientos afectados, así como bomberos y demás cuerpos de emergencias, llevan trabajando toda la noche y continúan durante esta mañana auxiliando a los ciudadanos que han quedado atrapados.

Varias personas se bajan de un helicóptero de los servicios de emergencia tras ser rescatados este lunes en la localidad de Oliva. Efe / Natxo Francés

Además, tratan de verificar que no haya personas dentro de los vehículos que están siendo arrastrados por el torrente.

La Guardia Civil tiene desplegada en la zona al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Alicante, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el Helicóptero del Servicio Aéreo de la Zona de Valencia y las Patrullas de Seguridad Ciudadana de los Puestos de la Compañía Territorial de Calpe, que están siendo coordinados desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Alicante.

Pueblos confinados

La Generalitat Valenciana ha confinado un total de 145 municipios afectados por las fuertes lluvias de la dana Adam que ya dejan acumulados de más de 700 l/m2, de los que 77 corresponden a la provincia de Valencia y 68 a la de Alicante.

Según la orden 11/2026, firmada por el conseller Juan Carlos Valderrama, desde este pasado domingo 18 de octubre, "las provincias de Valencia y Alicante se están viendo afectadas por un intenso episodio de lluvias que está obligando a adoptar medidas complementarias temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana".

El responsable autonómico de Emergencias ha insistido a primera hora de este lunes en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas.

"Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios.

Además, Juan Carlos Valderrama ha informado de que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil, se está procediendo al corte de carreteras para que no se pueda acceder desde otras zonas a las áreas más afectadas.

🔴 AVÍS ESPECIAL | EMERGÈNCIA PER PLUGES Confinament i restricció de la mobilitat en els municipis del litoral sud de València i del litoral nord d'Alacant inclosos en l'orde de la Conselleria d'Emergències i Interior. 📞 En cas d'emergència, 112. https://t.co/OhZ8Eju8Gd — Generalitat (@generalitat) October 19, 2026

El conseller ha asegurado que todos los servicios de emergencia están actuando para garantizar "la seguridad de las personas" y ha hecho hincapié en la necesidad de que la población facilite que los servicios esenciales puedan actuar "con la mayor rapidez posible en cada momento".

En este sentido, ha concretado que ya se han activado helicópteros para actuar en las zonas más afectadas, aunque ha admitido que las condiciones meteorológicas "no son favorables".

"Todos los servicios de emergencia están coordinados en todo momento y están actuando ante estas incidencias que se están produciendo en estos municipios que se han visto afectados por las lluvias torrenciales y por el acumulado de agua", ha garantizado.

Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio de lluvias, 381 de ellos en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.

Las lluvias más intensas se han localizado en Pego, Oliva, Piles, Miramar, El Verger, Els Poblets, L'Atzúbia, Villalonga, Gandia o Real de Gandia, donde algunas personas se han encontrado atrapadas en sus vehículos y ha empezado a entrar agua en viviendas.

Inundaciones en una zona próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía este lunes. Efe / Natxo Francés

Por otro lado, el conseller ha pedido "paciencia" a la ciudadanía: "Sé que son momentos críticos y de angustia por la lluvia que se está produciendo y por los acumulados de agua que pueden estar viviendo en sus casas, pero el 112 les va a atender en su momento, cuando pueda ser. No se asusten que todos los servicios esenciales de emergencia están para colaborar, para coordinarse y para rescatar a las personas".

"Es difícil en estos momentos de angustia mantener la paciencia, la tranquilidad, pero es fundamental en una emergencia que todos mantengamos esa tranquilidad y podamos actuar de la manera mejor posible", ha enfatizado el responsable autonómico.