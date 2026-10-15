Muere atropellada una mujer de 30 años al acceder a su coche estacionado en la avenida Maestro Rodrigo de Valencia

Una mujer de 30 años ha fallecido este jueves atropellada en la avenida Maestro Rodrigo de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Policía Local.

El suceso ha ocurrido sobre las 12:20 y hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

Fuentes de la Policía Local han señalado que según las primeras investigaciones, el siniestro se habría producido cuando la víctima accedió a la calzada mientras se dirigía a su vehículo, que se encontraba estacionado en la zona.

La Unidad de Policía Judicial de la Policía Local de València se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el atropello.