Es oficial: Generalitat activa el Bono Hostalería 2026, así funcionarán las ayudas de hasta 50 € para comer en zona dana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la activación de la convocatoria del Bono Hostalería 2026, una línea enmarcada en el Pla Endavant y dotada con 3,9 millones de euros orientada a estimular el consumo y reforzar la actividad en bares, cafeterías y restaurantes de los municipios afectados por la dana. Esta medida prevé beneficiar a más de 78.000 personas.

Durante la presentación de la iniciativa, el jefe del Consell ha remarcado el alcance integral de las medidas de apoyo tras el temporal. "La recuperación no termina cuando se reparan las infraestructuras, sino cuando se recupera plenamente la vida cotidiana, la actividad de los negocios y el pulso económico y social de nuestros pueblos y ciudades", ha afirmado Pérez Llorca.

El president ha incidido en que este programa forma parte de "una nueva etapa de apoyo a la recuperación, centrada en consolidar la actividad económica, reforzar la confianza de los consumidores y acompañar a la hostelería local en los municipios que sufrieron las consecuencias de las riadas".

En la práctica, el programa actuará como un estímulo directo al consumo de proximidad para ayudar a los establecimientos a ganar estabilidad y clientela. La ayuda financiará el 50 % del consumo realizado y justificado en los locales adheridos, siempre que el gasto mínimo por operación sea de 20 euros. El gasto máximo subvencionable por persona se fija en 100 euros, lo que supone una bonificación máxima de 50 euros.

Podrán solicitar la ayuda las personas físicas mayores de edad empadronadas en cualquiera de los municipios incluidos en el ámbito territorial del programa, concediéndose una única ayuda por persona. La adjudicación se realizará por estricto orden de formalización telemática de la solicitud hasta agotar el presupuesto asignado.

Para acceder al reembolso, los solicitantes deberán presentar su certificado de empadronamiento, aportar una declaración responsable, efectuar el pago mediante tarjeta bancaria y estar dados de alta en el sistema informático Proper de la Generalitat para la recepción de la transferencia.

El calendario de gestión fija plazos diferenciados para establecimientos y clientes. Los locales hosteleros podrán solicitar su adhesión del 1 al 31 de octubre de 2026, debiendo ubicarse en los municipios autorizados, disponer de TPV operativo y acreditar su alta en el IAE correspondiente mediante certificado censal.

Por su parte, las personas usuarias podrán inscribirse en la plataforma telemática entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2026. El periodo subvencionable para consumir en los locales se iniciará desde la resolución de concesión y se extenderá hasta el 13 de diciembre de 2026, fijándose el plazo límite para presentar los justificantes el 15 de diciembre de 2026.

Listado íntegro por comarcas

L'Horta Sud y València: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella y València (pedanías del sur: Faitanar, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perellonet y El Palmar).

Ribera Alta: Alberic, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Castelló, Catadau, Gavarda, Guadassuar, l’Alcúdia, l’Ènova, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi/Montroy, Montserrat, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer y Tous.

Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Benifaió, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y Sueca.

Hoya de Buñol - Chiva: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Millares, Siete Aguas, Turís y Yátova.

Plana d'Utiel - Requena: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas y Utiel.

Camp de Túria: Benaguasil, Bétera, Casinos, Llíria, Loriguilla (solo núcleo urbano junto a la A-3), Riba-roja de Túria y Vilamarxant.

Los Serranos: Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chulilla, Gestalgar, Losa del Obispo, Pedralba, Sot de Chera, Titaguas, Tuéjar y Villar del Arzobispo.

Rincón de Ademuz: Castielfabib.

La Costera: Barxeta.

La Safor: Tavernes de la Valldigna y Xeraco.

Respaldo al sector en Alicante

Esta medida de apoyo en las zonas afectadas por la dana se suma a la intensa agenda autonómica de respaldo al sector hostelero y alimentario. El pasado viernes, Pérez Llorca participó en la inauguración del certamen Alicante Gastronómica, donde subrayó el papel estratégico de la gastronomía como motor económico, generador de empleo y fuente de oportunidades en la Comunitat Valenciana.

Durante el evento, el president recordó que el turismo gastronómico representa cerca del 30 % del gasto total efectuado por quienes visitan la Costa Blanca. "Cuando hablamos de gastronomía no sólo hablamos del buen comer. Hablamos de un gremio muy importante de empresarios, restauradores, agricultores que entre todos hacen que esta tierra sea una de las más prodigiosas a la hora de ofrecer productos tan fantásticos", manifestó el jefe del Consell.

La actual edición de Alicante Gastronómica, que termina el lunes, reúne a más de 260 expositores, ocupa 36.000 metros cuadrados y acoge más de 460 actividades con reconocidos profesionales que suman más de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, contando con México como país invitado. En este marco, Pérez Llorca recordó además el compromiso de implantar la cuota cero para nuevos autónomos durante dos años (ampliable a cuatro años para jóvenes) para impulsar la creación de proyectos empresariales.