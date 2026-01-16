Abre la nueva estación de metro de Valencia: "Es totalmente accesible y más elevada para salvar inundaciones"

Valencia ya cuenta con una renovada estación de Metrovalencia, la de Valencia Sur. Este viernes ha abierto de nuevo al público tras una renovación para hacerla "totalmente accesible y más elevada para salvar inundaciones".

Tras las obras, esta estación cuenta ahora con un paso inferior, tres nuevos ascensores y una plataforma para garantizar la entrada y salida a los trenes de personas con movilidad reducida.

Así lo ha indicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante una visita al lugar: "Vamos a estrenar esta nueva estación de Valencia Sud, que por fin es accesible. Estamos muy satisfechos del resultado de la obra", ha expuesto.

La estación, que acumula cerca de 20.000 usuarios al mes, está situada unos 150 metros más adelante de la actual y se mantiene, como esta última, en el entorno de todas las infraestructuras que hay en Valencia Sud.

Esto es la sede central de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), los talleres y los espacios de mantenimiento de sus unidades y el aparcamiento disuasorio gratuito habilitado en la zona, con capacidad para 506 plazas de estacionamiento. Con la remodelación, los usuarios están más cerca de este parking.

Junto al vicepresidente tercero y conseller han visitado la nueva estación representantes de la Mesa de Accesibilidad de FGV que integran miembros de asociaciones y entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y otras entidades como Helix, Fesord, COCEMFE, Plena Inclusión, Aspace, Aspaym y ONCE.

Martínez Mus ha apuntado que la nueva estación ha supuesto una inversión de "5 millones de euros" que forman parte del contrato de emergencia destinado por FGV a la recuperación de las vías e infraestructuras de Valencia Sud, dotado con más de 28 millones, tras quedar arrasado este entorno por la dana de octubre de 2024.

Asimismo, el plan general de reconstrucción de Metrovalencia tras las inundaciones de octubre de 2024 suponen una "inversión cuantiosa que suma 140 millones" que permitieron recuperar el servicio el pasado junio tras quedar inutilizado.

De manera paralela, FGV ha destinado más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento del conjunto de instalaciones que integran el complejo -oficinas centrales (se espera que esté listo al final del primer trimestre de este año), el puesto de mando, talleres y edificios auxiliares como la oficina de acceso y seguridad, archivo histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y de mantenimiento- de Valencia Sud.

Martínez Mus ha señalado que todas esas actuaciones han tenido "a todo el personal de FGV muy ocupado durante prácticamente todo el año pasado", con el fin de "recomponer toda la red" tras la dana.

Además, ha asegurado que el objetivo es ahora, "además de recuperar el servicio" y actuar para abordar "todo lo que estaba pendiente" en el conjunto de la red de Metrovalencia.

En esta línea, ha resaltado que "ya está en marcha el nuevo plan de inversiones 2026-2030" -para Valencia y Alicante- y ha dicho que "ahí se han planteado inversiones por valor de 840 millones de euros para toda la red de metro".

"Es un esfuerzo importante que hace falta, que es necesario" y que así ven "los usuarios cada día", ha manifestado, a la vez que ha considerado que hay "mucha capacidad de mejora" y ha detallado que se calcula una inversión de 460.000 euros diarios para mejorar la red.

El conseller ha afirmado que esas medidas son "algo que no se ha hecho en los últimos años" y ha indicado que "se ha de hacer ahora" y "recuperar el tiempo perdido" para "conseguir un servicio de calidad", con "mejora de frecuencias" y "siempre" garantizando la seguridad.

"Dentro de ese plan, para inversiones puramente de renovación y mantenimiento de lo que ya hay ha hecho falta hacer una previsión de esfuerzo de 250 millones", ha añadido el responsable autonómico.

A su vez, ha aseverado que esto hace ver "cuánta faena queda por hacer". "En las Líneas 1 y 2 de Metrovalencia se prevén 67,5 millones para renovar lo que ya hay", ha concretado el conseller.

Martínez Mus, que ha resaltado el "magnífico nivel de usuarios" de Metrovalencia, ha manifestado que este "ambicioso" plan de inversiones "hay que ir avanzándolo paso a paso".