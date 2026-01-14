La Generalitat denuncia una convocatoria de ayudas por la dana "totalmente falsa" remitida a asociaciones por WhatsApp

Ayudas falsas para engañar a los damnificados por la dana. Se trata de una nueva estafa vinculada a la tragedia del 29 de octubre de 2024, en la que miles de personas resultaron afectadas, que la Generalitat Valenciana ha denunciado y ha alertado este miércoles.

A través de un comunicado, la Generalitat Valenciana ha denunciado una "falsa" convocatoria de ayudas por la dana para los damnificados, la cual está llegando vía WhatsApp a diversas asociaciones y entidades.

Bajo el nombre de 'Comunicado oficial para los ciudadanos afectados por la dana', pese a llevar un membrete de la Generalitat Valenciana, "no es una convocatoria de ayudas y lo que pretende es engañar a los ciudadanos", denuncia el Consell.

Además, en el escrito, el Gobierno valenciano advierte y recuerda que "nunca tramita ningún tipo de ayudas a través de un WhatsApp como indica el falso comunicado ni tampoco es la Abogacía de la Generalitat, cuyo nombre se ha usado en el comunicado, el órgano administrativo competente en estos asuntos".

De igual manera, la Generalitat ha recalcado que cualquier ayuda ejecutada desde el órgano administrativo es anunciada "con transparencia y publicidad a través del Diario Oficial de la Generalitat".

También ha detallado que se publica "en las webs oficiales en las que se determinan claramente los lugares de presentación de documentos y los plazos administrativos correspondientes".

En el caso concreto de las ayudas relacionadas con la dana existe una web específica que recoge toda la información: https://aciara.gva.es/es/.

Ante la situación generada, la Generalitat anuncia que investigará la procedencia de ese documento y ejercerá las medidas judiciales oportunas.