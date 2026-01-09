La Comisión Mixta para la reconstrucción arrancará "en las próximas semanas" y participarán ayuntamientos

Este viernes, Gobierno de España y Generalitat Valenciana han pactado la composición y el funcionamiento de la Comisión Mixta para la reconstrucción tras la dana en Valencia, pero todavía no han fijado una fecha exacta para comenzar los trabajos conjuntos.

Tal y como han transmitido ambas instituciones de manera conjunta tras la reunión entre la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, esperan convocar la primera reunión en las próximas semanas.

Sin embargo, la reunión ha finalizado sin poder arrojar una fecha exacta para comenzar los trabajos que todavía quedan por realizar en las labores de reconstrucción, aunque sí que han asegurado que se reunirán en las próximas semanas.

Por contra, sí que han acordado el funcionamiento y composición de la misma, ya que la propuesta abordada este viernes parte del precedente de la comisión mixta de La Palma, aunque con una adaptación específica.

El órgano, en el que también participarán activamente tanto la Diputación de Valencia como los ayuntamientos implicados en la reconstrucción, se contempla la colaboración de las cuatro administraciones.

En esta línea, con vistas a las próximas semanas, una vez formalizado el funcionamiento, se espera que se concierte una nueva reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental de manera formal, donde se abordará su composición de manera más detallada.

En la primera reunión, se contemplará la creación de grupos de trabajo con un tamaño más reducido, los cuales "permitirán una mayor agilidad y eficacia en la toma de decisión y ejecución de medidas con la creación de comisiones sectoriales", tal y como han apuntado.

Para ella, se diseñará el orden del día con una base propuesta por los ayuntamientos centrada de forma especial en las cuestiones en las que tienen competencias las diferentes administraciones.

La comisión mixta sigue la línea de colaboración que se inició "desde el primer momento" tras la dana con la participación de los ministros en el Cecopi, que tuvo su continuidad en la constitución de grupos de trabajo en los que participaban tanto representantes estatales como consellers.