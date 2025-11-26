El Consorcio de Seguros del Gobierno abona más de 4.000 millones de euros a los afectados por la dana

Varias personas toman algo en la terraza de un bar en Catarroja, ante un bajo afectado. Efe / Manuel Bruque

El Consorcio de Compensación de Seguros ha superado ya los 4.000 millones de euros en pagos por indemnizaciones a afectados por la dana del 29 de octubre, en su mayoría, a ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

El organismo dependiente del Gobierno de España ha asegurado que, a fecha de 25 de noviembre, ya ha pagado 210.106 solicitudes de indemnización por estos daños a bienes -como viviendas y vehículos- y pérdidas de beneficios provocados por las inundaciones.

Las solicitudes, como indican desde el Consorcio, pertenecen en su mayoría a vecinos de la Comunitat Valenciana, aunque también a otras poblaciones afectadas por la dana como Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón.

En este tiempo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido y registrado 250.946 solicitudes de indemnización, y ya ha gestionado 246.398, lo que supone el 98,3%. Así, apuntan que todavía quedan pendientes 4.276 solicitudes, que representan el 1,7% del total presentado.

Estas reclamaciones se encuentran en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos, y 1.481 solicitudes se han formalizado en los tres últimos meses.

Tras la dana, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) valoró pérdidas de 17.800 millones de euros. Este mismo mes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifró en 8.200 millones de euros el dinero del Gobierno que "ha llegado ya a Valencia" para la reconstrucción tras la dana.

Se trata de un año en el que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana han protagonizado una batalla por las cifras de la recuperación. Ambas administraciones anunciaron en su momento ayudas para los afectados por las inundaciones y el ritmo de ejecución de cada una ha sido distinto. Mientras la autonómica presumía de ser más ágil, la central, a través de su delegada en la Comunitat, Pilar Bernabé, o del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, celebraba ser quien más fondos aportaba. Después de 358 días, el Gobierno central ha entregado cerca de 2.798 millones de euros como ayudas directas a los afectados.

Unos fondos que se distribuyen en ayudas directas a los afectados, avales y fondos ejecutados para actuaciones directas. Las primeras suponen, respecto al total, 6.611 millones.

En el montante de los casi 8.000 millones el Gobierno incluye como ayuda propia las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Se trata de indemnizaciones sufragadas con los fondos acumulados por el Estado gracias a las cuotas que los asegurados españoles, previamente, han pagado religiosamente. Cumplir con el pago de esas indemnizaciones es una obligación del Gobierno de España.

El ministerio de Economía ha informado de estos datos actualizados a través de una nota de prensa. En ella exponen las cifras de solicitudes recibidas y gestionadas. Subrayan que el Consorcio ha recibido 250.674 solicitudes en total, y de ellas ya han liquidado 243.465, lo que supone el 97,1%. Además, figuran 2.933 solicitudes con pagos a cuenta y 4.276 pendientes.

Clase de riesgo Solicitudes recibidas Solicitudes terminadas Solicitudes con pagos a cuenta Solicitudes pendientes Viviendas y com. de prop. 82.448 80.199 (97,3%) 788 (1,0%) 1.461 (1,8%) Vehículos automóviles 145.123 143.002 (98,5%) 756 (0,5%) 1.365 (0,9%) Comercios, almacenes, etc. 16.660 15.047 (90,3%) 752 (4,5%) 861 (5,2%) Oficinas 1.069 974 (91,1%) 37 (3,5%) 58 (5,4%) Riesgos industriales 5.300 4.193 (79,1%) 592 (11,2%) 515 (9,7%) Obras civiles 74 50 (67,6%) 8 (10,8%) 16 (21,6%) TOTAL 250.674 243.465 (97,1%) 2.933 (1,2%) 4.276 (1,7%) TOTAL EMPRESAS 23.103 20,264 (87,7%) 1.389 (6,0%) 1.450 (6,3%)

En cuanto a los tipos de solicitudes, la tabla proporcionada por el ministerio destaca la gran cantidad de peticiones recibidas relacionadas con vehículos automóviles: 145.123 en total. De ellas, 143.002 ya están abonadas.

El segundo concepto más reclamado por los afectados por la dana es el de vivienda y comunidad de propietarios, como 82.448 soliticudes. De ellas, según el Gobierno, ya se han terminado 80.199.