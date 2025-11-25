El Rey recuerda la devastación de la dana en los Jaume I: "La reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido"

Felipe VI recuerda la devastación que produjo la dana del 29 de octubre de 2024 en los premios Rei Jaume I. "No lejos de donde nos encontramos, la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido; y la 'normalidad' vuelve, paulatina, a la vida de las zonas afectadas".

Así ha iniciado su discurso en la ceremonia de entrega de los premios Rei Jaume I 2025, en el que se ha dirigido a los valencianos y valencianas que conviven aún "con los efectos materiales y emocionales de la devastación hace un año". "Hay pérdidas que son irreparables o irrecuperables", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que cada vez que ha regresado a Valencia desde entonces -"y por fortuna no son pocas"- ha querido recordar que los damnificados "están muy presentes" y que "aún hay mucho por hacer".

"Contáis con el afecto y el apoyo de todos los españoles y, desde luego, el de la Corona", ha expresado.

Después, Felipe VI ha alabado al profesor Santiago Grisolía, creador de estos premios hace 36 años, a quien se le debe la frase de "sin ciencia no hay futuro", y ha asegurado que a él "le gustaría ver que, año tras año, siguen cumpliendo ese cometido de reconocimiento, de reivindicación y de impulso tanto de la investigación como de la divulgación del conocimiento y la cultura científica".

En esta línea, ha valorado que los Jaume I "invitan a reflexionar sobre tanto que debemos a quienes abren nuevos horizontes al conocimiento, al crecimiento y al bienestar", al tiempo que envían a la sociedad "un potente mensaje de optimismo y de esperanza" en un momento "en que tanto se necesita".

El Rey ha subrayado que a la "siempre compleja realidad del investigador", con una "formación larga, financiación difícil y resultados nunca asegurados", se suma en los últimos tiempos "una coyuntura geopolítica poco proclive al intercambio y la cooperación científica internacional", lo que "agudiza la incertidumbre y puede desincentivar vocaciones o desalentar los apoyos".

Ante esta situación ha apelado a la cooperación, las sinergias y el trabajo en equipo, así como a la "suma de esfuerzos" para armar un sistema de ciencia y tecnología "potente y productivo" que "reduzca vulnerabilidades".

No obstante, ha reconocido que no está en "nuestra única mano, como país", revertir esa deriva internacional, pero sí ha querido insistir en la evidencia de que, "como dijo Mario Draghi en su agradecimiento por el Premio Princesa de Asturias de Cooperación internacional, 'construimos nuestra prosperidad sobre la apertura y el multilateralismo'".

Felipe VI ha enfatizado entonces que esa "enseñanza política y social vale también para la ciencia".

Por eso mismo, ha señalado que es "precisamente ahora cuando más sentido tiene insistir en las redes y en la movilidad entre los centros de I+D+i y las empresas".

El rey Felipe VI interviene en la ceremonia de la 37ª edición de los Premios Rei Jaume I. Efe / Biel Aliño

Según el Rey, para lograr este objetivo "la dimensión europea es fundamental" ya que, en un mundo "de grandes bloques", la Unión Europea "nos permite competir mejor".

"Como el propio Draghi nos recordaba en su valorado informe de septiembre del pasado año 2024, necesitamos una Unión que se esfuerce por cerrar la brecha de la innovación de la UE con respecto a China y Estados Unidos".

"Apertura y colaboración"

Su Majestad ha valorado que los Premios Jaume I de este 2025 son "un gran ejemplo de ese espíritu de apertura y colaboración" y que es "consustancial al mundo de la ciencia, al de la academia, al de la empresa y, desde luego, a la idea de Europa".

Y así ha alabado a los galardonados: "Se han formado en centros de investigación nacionales y extranjeros, han regresado a España o se han establecido aquí, han dirigido laboratorios, equipos o institutos de investigación y se han comprometido con la formación de nuestros jóvenes".

De hecho, ha puesto en valor la importancia de "ese compromiso con los que vienen detrás de nosotros".

"Se atribuye a Aristóteles la afirmación de que 'la excelencia no es un acto, sino un hábito', así que tomen nota quienes piensen en dedicarse a la ciencia: no hay tiempo mejor empleado que el de la formación, y es un tiempo que dura toda la vida", ha dicho.

Los galardonados con los Premios Rei Jaume I 2025 posan con el rey Felipe VI en la ceremonia de la 37ª edición de los Premios Rei Jaume I. Efe /Biel Aliño

Asimismo, ha indicado que, a la investigación y el emprendimiento, los premiados suman "una clara inquietud por los retos de nuestro tiempo"; si bien su labor se desarrolla en "temas tan actuales" como "la investigación sobre la biología y la prevención del cáncer; el hallazgo de nuevas patentes y terapias en la lucha contra la enfermedad o el desarrollo de empresas de base tecnológica e iniciativas para abordar las enfermedades raras y olvidadas".

También sobre "el análisis de la capacidad de adaptación de las sociedades a los retos medioambientales o el estudio de los márgenes comerciales y su impacto en las desigualdades".

Tras estas menciones, ha reconocido sus "brillantes trayectorias individuales" que, si se suman son "un gran caudal de reflexión y creatividad; o, volviendo a la cita del profesor Grisolía, 'de futuro'".

Finalmente, el rey Felipe VI se ha dirigido a los premiados: "Con ser tan excelentes, por separado, vuestros méritos, permitidme que concluya destacando, de nuevo, su dimensión de conjunto".

"Porque en la síntesis de vuestros saberes, en la amalgama de vuestros esfuerzos, está la clave de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos como país", ha zanjado, antes de manifestar su deseo de que estos galardones les sirvan "de estímulo e impulso", y a todos los demás, "de ejemplo y enseñanza".

37ª edición