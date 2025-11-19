Los ingenieros lamentan que reconstruir cuesta 8.000 M€ frente a los 2.000 que valía proteger todo el Mediterráneo

"Por favor, tengan en cuenta la opinión de los expertos". Es el ruego del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que, más de un año después de la tragedia de la dana, prosiguen en su reivindicación de ejecutar obras hidráulicas sobre la cuenca mediterránea, ya que una situación como la dana "volverá a ocurrir".

Así lo han reivindicado en la jornada 'Se sabía y se ignoró. ¿Y ahora qué?', en la que expertos, técnicos y representantes institucionales han incidido en el impacto de las inundaciones y las obras no ejecutadas desde hace más de una década.

Además, también han criticado el presupuesto invertido en la reconstrucción desde el Gobierno de España, cifrada en 8.000 millones de euros, ya que, para los ingenieros, con 2.000 millones invertidos en obras estructurales, una cuarta parte de lo gastado tras la dana, se habría protegido todo el Mediterráneo.

"El Gobierno ha invertido ya 8.000 para la recuperación; pues bien, esto podría haberse evitado con 2.000 millones. Lo digo con naturalidad, a mi se me caería la cara de vergüenza", ha criticado Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del colectivo.

Y es que, un año después de la dana, "las obras fundamentales que estaban recogidas en los planes hidrológicos no se han iniciado".

"Por eso advertimos de que existe un riesgo elevado de que puedan suceder un desastre como el que hemos vivido". "Veo, desgraciadamente, que unos se pasan la pelota a otros y que no se resuelve creyendo a los técnicos. Crean ustedes en los técnicos, por favor", ha rogado Carrillo.

Por su parte, el Vicepresidente y conseller para la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha respondido a una de las grandes cuestiones de la tragedia del 29 de octubre de 2024: ¿Qué habría pasado si se hubieran acometido las obras? "Habría funcionado", ha asegurado.

En la apertura del acto, junto con el Décano del Colegio en la Comunitat Valenciana, Javier Machí, y Carrillo, Martínez Mus ha asegurado que el impacto de las inundaciones se habría mitigado si se hubieran ejecutado las actuaciones.

De la misma manera, con la mirada puesta en buscar soluciones, tanto los expertos como el Vicepresidente han tratado las posibles soluciones así como las tareas pendientes. En concreto, Martínez Mus ha criticado que "haya tenido que pasar un año para comenzar las obras".

Se ha referido de este modo en relación con el anuncio del Gobierno de España de este lunes en el que comunicó la licitación de las actuaciones sobre el barranco del Poyo; obras que no se ejecutarán antes de 2031, tal y como publicó este diario.

"Hemos perdido un año", ha asegurado al tiempo que ha remarcado la "urgencia de atacar" el problema. "Han de fijarse objetivos de disminución de riesgo creíbles antes de 2030 y eso exige la ejecución de las obras estructurales y la aplicación de tecnologías", ha subrayado.

Un aspecto para lo que Martínez Mus y los ingenieros consideran fundamental la colaboración entre administraciones. Algo que no se ha producido en la jornada por la ausencia de la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, hecho que ha subrayado Machí al comenzar el acto.

En este sentido, el recién nombrado Vicepresidente para la Reconstrucción tras la salida de Francisco José Gan Pampols, ha lamentado la ausencia de la comisionada porque tenía "ilusión de compartir mesa" con ella y tratar "qué se puede mejorar".

Inversiones para "evitarlo"

Por su parte, Carrillo ha criticado que con una inversión mucho menor de la que finalmente se ha tenido que acometer tras la tragedia se podría haber "evitado" el impacto devastador de la dana.

Es por ello que más de un año después de la dana los ingenieros continúan insistiendo en tres aspectos: "Hablar de la importancia de las obras, acometer las inversiones y que las actuaciones hidráulicas las lleven a cabo técnicos competentes".

Por su parte, el consellerha puesto en valor el trabajo "en tiempo récord" de la Administración valenciana. "A estas alturas que llevemos ya ejecutados 700 millones de euros en obra prácticamente toda terminada es una gesta que yo creo que con el tiempo sabremos dimensionar".

Trabajo de las administraciones

Pese a ello, Carrillo también ha criticado el aspecto político de las obras hidráulicas, ya que, según él, "ninguno de los dos partidos lo quiere llevar a cabo porque saben que les van a decir que no en la oposición".

Martínez Mus ha recogido la reivindicación y ha asegurado que "las medidas las conocemos, solo hay que ponerlas en marcha", de nuevo poniendo en valor la colaboración entre Gobierno y Generalitat y recordando las lecciones aprendidas de la tragedia.

"Hemos aprendido que los fenómenos extremos ya no son excepcionales. Siguen creciendo sus efectos y necesitamos incidir en el uso del agua", ha recordado.

El Vicepresidente de la Generalitat ha incidido todavía más en las cuantías económicas necesarias para ejecutar las obras. "Yo tengo calculados que son 3.100 millones de euros en obras para que 225.000 dejen de estar en peligro de inundación en un periodo de 500 años".

"Las obras que no son suficientes para solucionar, no hay riesgo cero, pero será una gran medida. Sabemos lo que cuesta, pero es imperativo no perder ni un día más. Es momento de levantar la voz y quiero agradecer que vuestro colectivo lo está haciendo", ha concluido el conseller.