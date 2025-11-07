El Gobierno permite a los ayuntamientos de la dana comprar suelo inundable para evitar su uso residencial

Los ayuntamientos de la dana podrán comprar suelo en zonas inundables con fondos destinados a la reconstrucción para evitar un posible uso residencial que pueda significar un peligro para la población.

Así lo ha trasladado este viernes el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que, junto a la Comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez, ha mantenido una reunión en Silla (Valencia) con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados.

En la reunión se ha expuesto a los primeros ediles el Real Decreto Ley aprobado el 28 de octubre por el Consejo de Ministros y que supone "un nuevo relanzamiento de todas las acciones" acordadas por el ejecutivo central para la reconstrucción.

"Ese Real Decreto Ley es fruto de escuchar durante todo este año las reivindicaciones de alcaldes y alcaldesas, de técnicos municipales y de sociedad civil que nos pedían flexibilizar criterios, agilizar y reforzar todas las ayudas", ha defendido España.

Es por ello que el Gobierno permitirá a los ayuntamientos que compren suelo para destinarlo a usos no residenciales, "suelo donde es muy peligroso vivir o tener otras actuaciones normales de la ciudadanía porque tiene un riesgo de inundación evidente".

Con esta compra, podrán destinar ese suelo "a parkings, parques o actividades que permitan ser más resilientes en sus municipios".

Asimismo, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos "actúen en todo el dominio público hidráulico, de acuerdo con la Confederación Hidrográfica, para reforzar toda esa actividad de protección que necesitan nuestros municipios".

"Objeto subvencionable"

España ha concretado, sobre el presupuesto para esta medida, que son los 1.745 millones destinados por el Gobierno a los ayuntamientos pero ahora se les permite "abrir el objeto subvencionable".

"Es decir, antes no lo podían hacer y ahora los ayuntamientos van a poder comprar ese suelo" como "medida innovadora", no para darle "una utilidad de construcción o de otro tipo, sino un suelo que permita decir claramente, 'miren, aquí no se puede estar'", ha defendido.

España ha hecho hincapié en que se trata de "zonas peligrosas" que hay que evitar para la construcción y uso residencial. Sobre los plazos, ha indicado que se han ampliado para presentar los proyectos "y continuaremos ampliándolos siempre que sea necesario".

Asimismo, preguntado por "quejas" en la demora en la aprobación de las memorias y por si se van a destinar más recursos para intentar acelerar la tramitación, el Secretario de Estado ha destacado que el Gobierno está haciendo algo "que no se había hecho nunca en nuestro país".

"Nunca se había pagado el 100 por cien de los daños de las infraestructuras de los ayuntamientos, se había pagado el 50 %, y tanto para los técnicos municipales como el propio Gobierno de España es un terreno nuevo", ha justificado.

Nuevos fondos

El nuevo decreto introduce nuevos fondos y mecanismos con el objetivo de reforzar y reactivar las zonas afectadas, ampliando las ayudas a las personas, pymes y sectores estratégicos y apuntalar la preparación y resiliencia de los municipios ante futuras emergencias climáticas.

Entre las principales medidas destacan la creación del fondo Reinicia+ Fepyme Dana Plus, con 300 millones de euros para apoyar a las pymes y fomentar la innovación en prevención y gestión de riesgos.

También comprende la adaptación de los PERTE de automoción y naval para facilitar la reposición de maquinaria y materiales; la ampliación del Plan Reinicia AUTO+ para la compra de vehículos sostenibles o una nueva línea de 60 millones de euros para adaptar edificios y zonas inundables.

Asimismo, contempla la declaración de interés general de las actuaciones de recuperación ecológica de l'Albufera, con una inversión total de 132,5 millones de euros y un sistema estructural de avales ICO-Dana, con una línea de préstamos de hasta 5.000 millones de euros para hogares, empresas y autónomos.