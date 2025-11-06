El Gobierno cifra en 8.200 millones el dinero "pagado" para la reconstrucción tras la dana: 3.874 son del Consorcio

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cifrado este jueves en 8.200 millones de euros el dinero del Gobierno que "ha llegado ya a Valencia" para la reconstrucción tras la dana.

Del total, 3.874 corresponden a indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, que ha gestionado "más del 98%" de las 250.000 solicitudes recibidas tras la dana.

Así lo ha trasladado a los periodistas este jueves durante una visita a Sedaví y Massanassa, dos municipios afectados por la riada del pasado 29 de octubre de 2024, donde se ha reunido con asociaciones empresariales junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y los alcaldes de las localidades Josep Cabanes y Paco Comes.

Preguntado por si es necesario agilizar la llegada de ayudas del Gobierno para la reconstrucción, Cuerpo ha destacado que siguen "avanzando" en el relanzamiento de toda la zona afectada y ha pedido tener en cuenta la "dimensión" del dinero destinado por el Estado y el "efecto positivo" que, según ha indicado, reconocen entidades como BBVA.

En el caso de Sedaví y Massanassa, ha resaltado que ya han llegado en torno a 10.000 indemnizaciones del Consorcio en cada municipio, lo que supone "básicamente una solicitud por habitante".

"Seguimos avanzando. Como dijimos desde el principio, el Gobierno se mantiene al lado de los valencianos para apoyarles en esta reconstrucción y en el relanzamiento de sus vidas y de sus economías", ha manifestado.

Cuerpo ha puesto como ejemplo que es la décima visita que realiza a la zona afectada desde la dana, así como que este jueves también está la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Y seguiremos viniendo", ha garantizado.

Comisión mixta

Respecto a la petición realizada por el nuevo vicepresidente en funciones y conseller para la Recuperación, Vicente Martínez Mus, de una reunión con la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha reiterado que la voluntad de colaboración y coordinación del Ejecutivo central es "máxima".

Ahora bien, el titular de Economía ha explicado que desconoce si ya hay una fecha fijada para esa reunión, que anunció Mus tras su nombramiento en sustitución del exvicepresidente Francisco José Gan Pampols en el primer pleno del Consell en funciones tras la dimisión de Carlos Mazón como president.