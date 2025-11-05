El emotivo mural dedicado a los voluntarios de la dana en un pueblo de la zona cero: "Me quito el sombrero"

"Me quito el sombrero". Es la reacción de Roc Senent, un vecino de Alfafar, al ver el emotivo mural dedicado a los voluntarios de la dana por el aniversario de la tragedia, realizado por pintores de Valencia de manera completamente altruista.

"Ahí queda para siempre, eso esperamos", comparte el artista Rubén Paricio en sus redes, uno de los impulsores del proyecto. "Lo que hemos hecho ha sido algo muy especial. Gracias a todos los que habéis colaborado de una u otra manera", añade.

En el mural, ubicado en la Avenida de los reyes Católicos, puede leerse un gran Gràcies (Gracias) como homenaje a todas las personas voluntarias que se acercaron a los municipios afectados para prestar su ayuda, ya fuera con una pala o una escoba o repartiendo raciones de comida.

El mensaje lo acompañan escenas que representaron la "ola de solidaridad" y la resiliencia del pueblo ante una catástrofe como la que fue la riada del 29 de octubre.

En lo alto, además, aparece representado el puente de la solidaridad, una pasarela que se convirtió en el principal punto de paso para miles de voluntarios que acudían desde la capital, y ahora es uno de los grandes símbolos de la dana.

Como Alfafar, en muchos municipios de la zona cero se han impulsado iniciativas para recordar el desastre como auténticos símbolos de "unión y esperanza".

Homenaje

Los pueblos afectados por la dana pintaron murales y levantaron monumentos en el aniversario de la tragedia como símbolo de "esperanza" y "resistencia", en recuerdo a los voluntarios y de las 229 las víctimas mortales.

En el caso de Benetússer, un mural situado en la plaza del Ayuntamiento del artista valenciano Nacho Magro, más conocido como Escif, retrata siete escenas que, cronológicamente, ayudan a narrar la tragedia y a "mirar el futuro con esperanza".

En la presentación del mural, los vecinos del municipio llenaron las paredes con mensajes de 'Por los que ya partieron y por los que siempre estuvieron'; 'Gracias voluntarios', 'El amor del pueblo salva el pueblo', 'Por las víctimas: Justicia', 'Un año. Ni olvido ni perdón' o 'Siempre en nuestro corazón'.

El artista, en declaraciones a los medios, explicó que cuando presentó su proyecto para el concurso de ideas convocado por el consistorio, lo primero que pensó fue en que tenía que "dar voz" a los "realmente protagonistas" de la historia: "la gente que ha vivido la tragedia".

El artista valenciano Escif homenajea a los voluntarios de la dana en un mural en Benetússer (Valencia). Europa Press

De este modo, Escif planteó crear el muro a partir de tres capas: la primera simboliza "la esperanza y la resistencia", en la que se muestra "esa secuencia que retrata desde el minuto uno que empezaron las primeras lluvias hasta la última escena, que es la continuidad de la vida en esta zona".

La segunda, la capa "narrativa" donde se ve en el fondo azul del mural el movimiento de un banco blanco a lo largo de todo el espacio. Representa "el vuelco" del agua que "llegó a todos de forma inesperada". La tercera es la creada a partir de los mensajes de vecinos.

Para el artista valenciano el lema del mural La memoria del agua remite a "esa idea de que el agua tiene esa memoria que permanece eternamente".

"Unión y resiliencia"

Otros municipios como Alfafar se sumaron a los homenajes en recuerdo a la dana. La localidad celebró el taller intergeneracional de pintura Orba Renace, para la creación de un mural colectivo en el Centro de Mayores del Barrio Orba.

En la Agencia de Lectura se inauguró la exposición fotográfica La Agencia antes, durante y después del 29-O, un recorrido visual por los días que marcaron la historia reciente del municipio.

En Catarroja, otro mural bajo el lema Orgull de poble se erigió como "símbolo de unión y resiliencia" situado en la entrada del municipio. Con él, se homenajeó a "vecinos, voluntarios y asociaciones que se volcaron en ayudar tras la dana", según informó el consistorio en un comunicado.

Impulsada por el Ayuntamiento con motivo del aniversario de las inundaciones, la obra "combina arte y compromiso social para celebrar la fuerza de la comunidad". Fue realizada por el colectivo Unlogic en colaboración con los artistas locales Luisa Penella y Víctor Puchalsky.

Imagen del mural en homenaje a la dana en Catarroja. Ayuntamiento de Catarroja

Por su parte,el Ayuntamiento de Torrent inauguró un monumento formado por once árboles de acero que simboliza a las víctimas y rodeado por los nombres de los ocho torrentinos fallecidos.

En Cullera se instaló también una escultura que tiene como eje un gran tronco arrastrado por la fuerza del agua. En su parte superior se levanta la figura de una persona con botas de barro, brazos arremangados y una pala.

En el caso de Picanya, el consistorio instaló en el Puente de la Memoria una escultura con dos manos unidas en memoria de las víctimas, en agradecimiento a la ayuda recibida por voluntarios e instituciones y en reconocimiento a la lucha de los pueblos "por salir del barro y volver a ser pueblos".

Manises inaugurará el próximo 7 de noviembre un monolito del reconocido ceramista Enric Mestre con el que recordar un año después del paso de la riada "la enorme solidaridad y fortaleza que demostró el pueblo".

Bajo la obra se instalará una placa conmemorativa en memoria de las personas afectadas y en agradecimiento al voluntariado.