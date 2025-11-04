Gan Pampols se despide con una dura crítica al Gobierno: "Ha omitido la coordinación abierta y encubiertamente"

El hombre con galones elegido por Carlos Mazón como líder para la reconstrucción tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024, Francisco José Gan Pampols, se ha despedido este martes de su cargo.

Para Gan Pampols ha sido "un honor y un privilegio" tener la oportunidad de "trabajar codo con codo con gente muy competente, muy entregada, muy valiente, no siempre reconocida, que ha hecho a su leal saber y entender lo mejor que ha podido". Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado su cese.

En su discurso de despedida ha lanzado un dardo al Gobierno de España. Aunque reconoce que es cierto que las cosas "no van ni lo rápido que debieran, ni se han hecho todo lo bien que se debiera", a su juicio, se debe fundamentalmente "a quien debería haber ejercido la acción de coordinación y no lo ha hecho, lo ha omitido".

"Lo ha omitido abierta y encubiertamente y lo sigue omitiendo. Esto supongo que pasará factura en algún momento y ustedes son aquellos que tienen que pedir que se les enseñe esa factura, porque es muy importante", ha insistido el vicepresidente antes de marcharse.

El hasta ahora líder de la reconstrucción ha reprochado después al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, "quien teniendo la capacidad, la obligación y los medios para ejercer una coordinación efectiva, garantizando la recuperación más pronta, no lo hace".

"Pregúntense ustedes todo aquello que se ha prometido dónde está y todo aquello que se dice que se va a hacer en qué situación se encuentra. Ya saben, lo dicen ustedes aquí: 'plou o plou malament' (llueve o llueve mal). Y no va a dejar de llover".

También ha querido dedicar unas palabras a quienes considera "una figura que destaca sobre los demás". Se ha referido así a los alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados, en los que ha visto "una vocación de servicio público extraordinaria".

En este sentido, ha alabado el esfuerzo que están y que siguen realizando, "no siempre en las mejores condiciones y desde luego no apoyados por quien debiera apoyarles de forma incondicional".

Después, se ha dirigido a la ciudadanía valenciana, a la que ha querido trasladar que, "más allá del cainismo y del enfrentamiento", hay una obligación clara; "la de reconocer el esfuerzo de todos aquellos que se han implicado en primera persona para resolver los problemas que se generaron con motivo de la tragedia del pasado 29 de octubre".

En su despedida, Pampols ha dicho que se va, sabiendo que se queda una parte "muy importante" de su vida, "una más": "Llevo en el corazón a muchísima gente y a ellos les dejo una parte de todo el esfuerzo que se ha hecho aquí. Se lo dejo en el sentimiento, que es lo que me mueve".

El hasta entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en septiembre que llevaría a cabo una remodelación de su Gobierno.

Uno de los cambios incluía la salida del vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, quien dijo que "formalmente, todo lo que había que hacer está hecho".

El propio Gan Pampols ya avanzó a EL ESPAÑOL, en una de las primeras entrevistas que concedió, que cuando estuviese funcionando el plan, cuando todo estuviese "perfectamente engrasado" y la ejecución se estuviese produciendo por parte de las consellerias implicadas, tanto él como la propia conselleria, "como polvo en el viento", se disolverían.

Y así ha cumplido su cometido: "Nada más, desaparezco como llegué: en un día. Me voy esta tarde a mi casa y no me queda nada más que desear una completa recuperación, una unidad de esfuerzo y que alguien en su día tenga lo que hay que tener para poder promoverla".

Pampols ha finalizado su discurso en el que ha deseado que los valencianos lleguen a poder "disfrutar de una vida segura, completa y en mejora continua".

"Es decir, tengan la capacidad para poder desarrollar todo ese potencial que tienen y que en ocasiones por no disponer del recurso financiero, por quien debería distribuirlo, no puede hacerlo", ha aclarado.

El departamento -con desafíos y competencias todavía por afrontar- pasa a ser asumido ahora por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.