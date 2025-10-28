Iberdrola ya ha ejecutado el 70% del proyecto de rediseño de la red afectada por la dana con una inversión de 100 millones

Iberdrola ya ha ejecutado el 70% del plan il·lumina en el que la compañía, a través de su empresa distribuidora i-DE, está invirtiendo 100 millones de euros en el rediseño de la red eléctrica afectada por la dana del 29 de octubre de 2024.

Durante los doce meses que han pasado desde la riada, la empresa ha llevado a cabo la limpieza y renovación de 450 centros de transformación y la construcción de más de 300 apoyos de media tensión que se vieron afectados por la acumulación de barro y por la fuerza del agua.

En cuanto a la actividad llevada a cabo en la veintena de subestaciones ubicadas en los municipios afectados por la dana, la compañía destaca las actuaciones realizadas en los polígonos industriales de Quart de Poblet y Riba-roja.

En estos espacios, se ha elevado el terreno más de 1,5 metros y se están instalando infraestructuras compactadas.

Tal y como ha asegurado la empresa a través de un comunicado, "la inversión que está llevando a cabo la compañía en las nuevas instalaciones está posibilitando la incorporación de medidas de resiliencia mediante cambios de diseño de las infraestructuras".

Además, también permite "el uso de los últimos estándares de digitalización que van a beneficiar a más de 650.000 usuarios al contar con una red más robusta y preparada para posibles fenómenos adversos futuros".

Para Ignacio García Bosch, responsable del plan il·lumina, "a pesar de la complejidad y la exigencia del proyecto, las actuaciones se están llevando a cabo según el calendario previsto y continuamos con el objetivo de alcanzar el 90% de ejecución a final de año y finalizar a lo largo de 2026, para poder dejar instalada una red eléctrica del futuro en la zona afectada por la dana".

Para el cometido del proyecto, la empresa ha creado un equipo específico formado por 35 personas que está implicando la participación de aproximadamente 1.000 personas de empresas contratistas, la gran mayoría de implantación local.

Trabajos de recuperación. EE

Además, la empresa está realizando la mayoría de los trabajos sin cortar el suministro de los clientes, para lo que está implementando medidas especiales como la instalación de grupos electrógenos, con el fin de minimizar las molestias a los afectados, así como introduciendo mejoras en sus sistemas de avisos sobre los cortes programados.

Recuperación tras la dana

Iberdrola se volcó desde el principio en la recuperación del suministro eléctrico tras la dana, para lo cual movilizó a aproximadamente 500 operarios tanto de la Comunitat Valenciana como de otras regiones del país, lo que permitió que en poco más de 72 horas estuviera prácticamente todo repuesto.

Además, cerró un acuerdo con la Generalitat Valenciana para colaborar, a través de FEMEVAL, en el envío de brigadas de instaladores eléctricos a edificios y viviendas particulares afectados, para que se encargaran de la revisión y reparación de las instalaciones de enlace afectadas, así como colaborar con los ayuntamientos en la restauración del alumbrado público.

La compañía también ha firmado, a través de su fundación en España, convenios de colaboración de carácter social con Cruz Roja Española y Betania destinados a proyectos de acompañamientos de salud mental y apoyo psicosocial, así como para evitar el deterioro severo de la situación y facilitar la superación de la crisis en las que se puedan encontrar familias y menores.

La Fundación Iberdrola también participa, en colaboración con la Diputación de Valencia, en el proyecto de rehabilitación de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, que se vio afectado por la dana, y que va a requerir una inversión de cuatro millones de euros.

Y a nivel de ayuntamientos también se ha colaborado con el de Paiporta, donde se ha financiado la reconstrucción de zonas de juego infantil en varios parques y jardines de la localidad, donde también se ha instalado un nuevo sistema de climatización en el Colegio Rosa Serrano, así como la adecuación de la instalación eléctrica del Mercado Municipal.