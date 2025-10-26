Reabre al tráfico el 'Puente de la Memoria' de acceso a Cheste afectado por la dana: "Significa volver a la normalidad"

Cheste reabre el 'Puente de la Memoria' con el que restablece la conexión directa con la A-3. Diputación de Valencia

El municipio valenciano de Cheste ha abierto este domingo el puente de acceso a la localidad por la CV-378, denominado ahora como 'Puente de la Memoria', con el que conecta las zonas urbana e industrial con la autovía A-3.

Con este nuevo nombre, la infraestructura simboliza la recuperación de la red provincial de carreteras tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La diputada de Carreteras en la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha asistido este domingo junto al alcalde de Cheste, José Morell, a la puesta en servicio de esta infraestructura; a falta de culminar la obra en el entorno del barranco del Poyo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mazzolari ha destacado que este puente, "como ha dicho el alcalde, significa volver a la normalidad", pues es una infraestructura "vital" para la movilidad, tanto para los vecinos y vecinas de Cheste como para el acceso a su zona industrial y al entorno del complejo educativo.

"Lo hemos puesto en servicio tan pronto como los responsables de la obra nos han comunicado que se podría abrir al tráfico, aunque los trabajos en la zona del cauce donde se asienta el puente continuarán algunas semanas más", ha detallado.

En cuanto a la lluvia de este domingo en el municipio, ha resaltado que "al tratarse de una infraestructura tan importante para el municipio, no ha cabido ninguna duda de que la prioridad tenía que ser abrirlo al tráfico en el momento que cumpliera todos los requisitos de seguridad para hacerlo".

Cierre de ciclo

El primer edil se ha mostrado "feliz y satisfecho" porque los daños sobre este puente "han sido, sin duda, los que más han alterado la normalidad en el municipio tras la dana de hace ahora un año".

"El término municipal de Cheste sufrió el colapso de nueve puentes como consecuencia de las avenidas de agua, por lo que la recuperación de este, que era el más importante, supone un empujón de optimismo. Para nosotros es como cerrar un ciclo para abordar una fase diferente de la recuperación", ha remarcado.

La nueva infraestructura, que ha sido reconstruida integralmente por la institución provincial, recibirá el nombre de 'Puente de la Memoria' como símbolo de la recuperación de la red provincial de Carreteras tras la dana del 29 de octubre de 2024.

La riada produjo profundos daños en dos puntos "clave" de la CV-378, separados entre ellos por 500 metros, en el término municipal de Cheste: el puente del Barranquet y el ya denominado Puente de la Memoria, que ha reabierto este domingo.

"Las primeras inspecciones del personal técnico del área provincial de Carreteras, apenas horas después de las lluvias, hacían pensar que el puente se podría reparar; pero los posteriores informes de los ingenieros concluyeron que las cimentaciones y los hormigones estaban muy deteriorados, por lo que se decidió demoler y reconstruir por completo la estructura, doblando la inversión inicial prevista para superar los cinco millones de euros", han manifestado desde la corporación provincial.