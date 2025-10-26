El plan para la reconstrucción de Gan Pampols alcanza el 46% de iniciativas en curso en sus primeros tres meses

Maquinaria trabaja en el cauce del barraco del Poyo, a su paso por Paiporta. Efe / Chema Moya

El plan para la reconstrucción del vicepresidente Gan Pampols, el denominado Plan Endavant, ha alcanzado el 46% de iniciativas en curso en los primeros tres meses de ejecución, según el segundo informe de seguimiento elaborado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana.

Francisco José Gan Pampols ha concretado que en estos momentos el Plan tiene en curso 139 iniciativas y otras 19 ya están completadas, del total de las 343 acciones con las que cuenta Endavant.

La Generalitat, además, prevé que otras 51 nuevas iniciativas se pongan en marcha "antes de que finalice este 2025".

El vicepresidente ha indicado que "se constata el avance del Plan", que mantiene "una dinámica ascendente, con un incremento de 37 nuevas iniciativas en progreso durante el mes de octubre".

En este sentido, el Gobierno valenciano afirma que ha completado hasta el momento un total de 24 iniciativas, 19 de responsabilidad total y cinco de responsabilidad parcial, entre las que destacan las emprendidas en la Albufera para reponer talanqueras para la protección de los sistemas dunares y en las Hoces del Cabriel, para restaurar las pistas, sendas y caminos afectados.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico resalta las actuaciones realizadas en Chera-Sot de Chera para retirar los residuos en el Parque Natural y los trabajos para identificar zonas de vertederos para uso en caso de emergencia, con el objetivo de evitar el traslado de residuos a puntos de transferencia intermedios.

La Vicepresidencia Segunda traslada que el Plan Endavant está diseñado "con el doble objetivo de restaurar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población y del territorio valenciano tras la riada del 29 de octubre y de minimizar los riesgos ante futuras catástrofes, mediante la puesta en marcha de infraestructuras más resilientes y de medidas preventivas".

Avances

Por cada uno de los cuatro ejes estratégicos que estructuran el Plan, el gobierno valenciano desglosa que el eje Personas cuenta con cinco iniciativas completadas y 22 en curso; el de Tejido Empresarial y Económico con cuatro completadas y 28 en curso; Medio Ambiente, con cinco completadas y 42 en curso y, por su parte, el de Tejido Social y Comunitario cuenta con cuatro completadas y ocho en curso.

En cuanto a las bases, de infraestructuras hay una iniciativa finalizada y 33 en ejecución, de ordenación territorial hay cuatro en curso y de la base habilitadora, dos en marcha.