La Generalitat prevé 2.500 M€ para la reconstrucción, "el mayor esfuerzo de una autonomía ante una catástrofe"

Trabajos de reconstrucción tras la dana en el barranco del Poyo a su paso por Paiporta. Raquel Granell

La Generalitat Valenciana cifra en 2.500 millones de euros su presupuesto para la reconstrucción, en el que asegura que es "el mayor esfuerzo realizado por una comunidad autónoma en España en toda la historia para afrontar las consecuencias de una catástrofe natural sin precedentes".

En total, el Gobierno valenciano ha movilizado, comprometido o gestionado partidas por valor de 2.561.699.000 euros entre contratos de emergencia, dotación presupuestaria para ayudas directas y otras actuaciones para paliar los efectos de las riadas.

Según trasladan fuentes de la Generalitat, los ciudadanos y empresas afectadas han recibido cerca de 900 millones de euros en ayudas directas para bienes de primera necesidad, vehículos siniestrados, ayudas al alquiler o compra de viviendas y para mantener o recuperar sus negocios afectados.

Por otro lado, se han restituido las comunicaciones en las zonas afectadas, con la reparación de las 18 carreteras autonómicas y la recuperación total de la red de Metrovalencia. "En apenas diez meses todas estas infraestructuras fueron recuperadas y puestas de nuevo en servicio", indican.

"Pese a ser la autonomía peor financiada del país, la Generalitat ha afrontado en solitario la reconstrucción. Las actuaciones han abarcado desde la reposición de servicios básicos hasta la recuperación económica y social del territorio", señalan desde el Gobierno valenciano.

El Consell traslada que creó una estructura "inédita y finalista", la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social, "concebida para planificar y coordinar la reconstrucción de forma rigurosa, técnica y transversal", liderada por Francisco José Gan Pampols.

Bajo su dirección se elaboró el Plan Endavant, que fija la hoja de ruta integral de la recuperación con 340 iniciativas "y un sistema de seguimiento y gobernanza transparente".

También se ha impulsado el Plan Director de Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, que, tal y como explican, permitirá prevenir y preparar mejor la respuesta ante futuros fenómenos extremos.

"Todo un esfuerzo sin precedentes por parte de la Generalitat Valenciana para afrontar las terribles consecuencias materiales que la riada del 29 de octubre causó en las comarcas valencianas afectadas", aseveran fuentes del Ejecutivo autonómico.

Las mismas aseguran que se produce en un contexto en el que el Gobierno valenciano sigue sin recibir del Gobierno central las imprescindibles ayudas a fondo perdido para costear las tareas de reconstrucción, "lo que obliga a la administración autonómica a sufragar la recuperación por la vía del endeudamiento".