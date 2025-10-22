El Gobierno destina 8,6 millones de euros para reparar los daños de la dana en el barranco del Poyo en Chiva

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visita obras del barranco del Poyo en Chiva (Valencia). EE

El Gobierno central ha destinado 8,6 millones de euros para la reparación de los daños que la dana del pasado 29 de octubre ocasionó en los márgenes del barranco del Poyo. A esta inversión se sumarán otros cinco millones dirigidos a aumentar la capacidad del cauce.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien junto al alcalde de Chiva (Valencia), Ernesto Navarro, ha visitado las actuaciones que ejecuta la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en este municipio, gravemente afectado por la riada.

Bernabé ha avanzado que la CHJ comenzará "en breve" los nuevos trabajos para aumentar la capacidad del cauce a su paso por Chiva.

Las obras de reparación actualmente en ejecución se centran en la parte alta del barranco que atraviesa esta localidad.

"En esta zona se están haciendo unos trabajos para poder, junto con los institutos científicos correspondientes, realizar un estudio de la velocidad del agua y ver cómo fue su comportamiento el día de dana de octubre," según ha indicado la Delegación del Gobierno.

Para limitar esta velocidad, ha precisado Bernabé, "se están ejecutando unas cuencas de disipación con el objetivo de bajar la intensidad y que no tenga un impacto tan directo sobre las casas".

Al mismo tiempo, también se están protegiendo todos los laterales con escolleras. A esta actuación se sumarán "los siguientes trabajos en la parte baja para darle más capacidad al cauce y proteger mucho mejor las viviendas ante una avenida de agua", ha adelantado.

El barranco del Poyo, a su paso por Chiva (Valencia). EE

El propósito de estas obras es la restauración hidromorfológica del cauce del barranco del Poyo, en la que, además, se asegura la estabilidad de las márgenes, con la mejora y ampliación "en la medida de lo posible" de la capacidad de drenaje del barranco, recoge la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Bernabé ha reivindicado que el Ejecutivo central ha destinado en total más de 81 millones de euros a Chiva para reparar los daños provocados por la dana de hace casi un año.

"El Gobierno lidera la reconstrucción de la provincia de Valencia con la intención, sobre todo, de que no esté igual que antes del 29 de octubre de 2024, sino mejor, haciéndola más resiliente para proteger a los vecinos de una manera mucho más clara ante posibles avenidas", ha defendido.