Un nuevo estudio señala que los primeros desbordamientos en la zona cero de la dana no se debieron al barranco del Poyo

Los trabajos de investigación sobre lo que sucedió con la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia siguen destapando nuevos datos. La Universitat Politècnica presenta ahora un estudio que señala que los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron al barranco del Poyo.

El Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, IIAMA, es el responsable de este trabajo que recoge Efe y confirma que las cuencas de la comarca de l'Horta Sud presentan una respuesta "extremadamente rápida" ante episodios de precipitación intensa.

Esto se debe a su relieve, suelos poco permeables y reducido tamaño. El problema de ello es que posibilita un efecto pared que, ante un aumento súbito de caudal en pocos minutos, las convierte en sistemas altamente sensibles. Un riesgo que aumenta con las danas y lluvias torrenciales de otoño, propias del clima mediterráneo.

Félix Francés y Carles Beneyto dirigen esta investigación que indica que los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron directamente al Poyo. Para hacerlo reconstruyen lo que pasó con el modelo hidrológico distribuido TETIS, desarrollado también por este instituto de la UPV.

Hasta ahora se pensaba que los primeros desbordamientos de aquella tarde se debían directamente a la Rambla del Poyo. Este trabajo concluye que la responsabilidad es de los barrancos de La Horteta y El Gallego.

El modelo TETIS les ha permitido analizar el comportamiento de las cuencas de l'Horta Sud de Rambla del Poyo, Pozalet y Picassent. Y han obtenido información de puntos estratégicos como los cruces de la autopista A-7 con los principales barrancos.

"En términos hidrológicos se identificaron diferencias significativas entre las ramblas por el tamaño de las cuencas y su relieve, factores que condicionan la concentración y magnitud de los caudales", explica Francés.

"La distribución espacio-temporal de la precipitación tuvo un papel determinante en la respuesta hidrológica de cada cuenca, siendo el barranco de Picassent el primero en entrar en la zona inundable en l'Horta Sud la tarde del 29 de octubre", añade el investigador del IIAMA.

TETIS ha hecho posible reconstruir el hidrograma de la dana, incluso en la Rambla del Poyo, cuya estación de aforo dejó de funcionar durante la barrancada.

Con una resolución temporal de 10 minutos, el modelo reproduce la evolución del caudal y genera estimaciones en distintos puntos de los cauces. Eso les ha dado una visión detallada del comportamiento hidrológico de toda la zona.

Gracias a ello consideran que validan los resultados mediante testimonios ciudadanos recogidos por el servicio de emergencias 112, que informaron sobre el estado de los barrancos y los momentos de desborde.

Esta combinación de información fue clave para identificar la secuencia y las causas de los desbordamientos en el área metropolitana sur de València.

Rápida y extrema

El estudio confirma que las cuencas de l'Horta Sud presentan esa respuesta extremadamente rápida ante episodios de precipitación intensa. "En menos de una hora pueden alcanzar caudales capaces de provocar desbordamientos significativos", explica Jaime Alberto Cachay, cuyo trabajo incluye este nuevo estudio.

Por eso pide "actuar con anticipación y reforzar los sistemas de alerta" en estas zonas, "aunque muchos cauces permanecen secos la mayor parte del año".

Carles Beneyto, codirector del trabajo, concluye que los resultados aportan una base técnica sólida para el diseño de sistemas de alerta temprana, la gestión del territorio y la planificación de medidas de emergencia en episodios de lluvias extremas.