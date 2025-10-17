El segundo plan de empleo para la zona de la dana del Gobierno anticipará el 100% del pago para 7.750 contratos de 3-4 meses

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el secretario de Estado para el Trabajo, Joaquín Pérez, en Torrent. Efe / Chema Moya

El segundo Plan de Empleo del Gobierno para ayudar a la zona afectada por la dana, dotado con 80,6 millones de euros, anticipará el 100% de la financiación para realizar las 7.750 contrataciones previstas.

Los contratos tendrán una duración de entre tres y cuatro meses, y los proyectos se presentarán "en concurrencia competitiva".

Tal y como anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras reunirse en Valencia el pasado 3 de octubre con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana, este plan de ocupación ampliará a los beneficiarios del primero.

No solo irá dirigido a ayuntamientos de los pueblos de la dana, sino también a entidades sin ánimo de lucro y ONG.

La vicepresidenta también destacó que se daría prioridad a la búsqueda de perfiles técnicos y "más cualificados" (ingenieros, arquitectos, consultores). Incluirá, además de las rehabilitaciones de edificios y de infraestructuras, las tareas sociales.

Yolanda Díaz se ha reunido este viernes con las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias del Pla d'Ocupació DANA, y con los responsables de los sindicatos CCOO PV, UGT PV y la patronal valenciana CEV en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud, en Torrent (Valencia).

Sobre las oenegés que se incorporan como beneficiarias a este plan, Díaz ha destacado que son "clave" para la recuperación.

Entre ellas, ha citado a la Cruz Roja o la ONCE, y ha subrayado la incorporación de las contrataciones de los grupos profesionales I y II de trabajadores y "la agilización" del procedimiento.

La ministra de Trabajo ha reiterado que hay más personas ocupadas que antes de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha dicho que todo lo que van a hacer "es para mejorar", aunque ha admitido que "queda mucho" y el dolor que ha provocado la dana "no va a cicatrizar pronto".

"No hay política pública que vaya a reparar el daño causado", ha señalado.

Díaz ha reconocido el compromiso personal con los valencianos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que está "24 horas", y ha aprovechado para expresar la voluntad del Gobierno de mejorar todas las medidas para la reconstrucción.

En la reunión con la vicepresidenta del Gobierno han estado presentes organizaciones y entidades del tercer sector, como el presidente de CERMI, Luis Bañó, quien ha resaltado que se van a poder contratar personas en situación de vulnerabilidad en los municipios afectados por la dana.

Bañó ha aprovechado el encuentro para pedir celeridad en la publicación de la orden del Plan de Empleo, financiado con fondos europeos, así como que se puedan integrar los trabajadores en las líneas de inserción social e itinerarios laborales de las entidades del tercer sector para que cuando terminen sus contratos puedan mantener su empleo.

Las contrataciones del Plan de Empleo están previstas a partir del 1 de enero de 2026, según ha concretado Bañó, que ha citado como ejemplos que podrían emplear a personas con discapacidad o inmigrantes.

José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana, ha explicado que la dana afectó a 167 vendedores y 62 estuvieron sometidos a ERTE, y 17 quioscos. Actualmente únicamente quedan dos quioscos por instalar debido a que no disponen de electricidad o a que la restauración del pavimento no ha concluido, y todos los vendedores han recuperado su trabajo.

Desde Cruz Roja, su presidente autonómico, Rafael Gandía, ha explicado que los traumas siguen estando casi un año después y hay que atenderlos, y en este sentido la organización tiene una línea de apoyo psicosocial.